Bybit DigiFT UBS uMINT : une avancée majeure vers la finance digitale

La finance évolue rapidement grâce à l’innovation. Aujourd’hui, une nouvelle collaboration attire l’attention : Bybit, DigiFT et UBS uMINT rassemblent leurs expertises. Leur but ? Proposer une solution de garantie numérique sûre, flexible et taillée pour les institutions. Découvrons comment cette alliance marque un tournant entre finance traditionnelle et crypto-actifs.

Une alliance stratégique pour la finance traditionnelle et digitale

Bybit, deuxième plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies, s’associe à DigiFT. Ensemble, ils soutiennent le fonds d’investissement monétaire titrisé UBS uMINT. Désormais, les parts de ce fonds, émises sur la blockchain Ethereum, seront acceptées comme garantie sur la plateforme Bybit. C’est une avancée majeure pour rapprocher finance classique (TradFi) et économie des actifs numériques. Ce partenariat permet aux investisseurs institutionnels d’utiliser leurs actifs de façon plus efficace.

UBS uMINT : Un jeton innovant pour les investisseurs institutionnels

Le jeton UBS uMINT représente une part d’un fonds d’investissement traditionnel, mais sous forme numérique. Mis sur le marché en 2024, il répond aux fortes exigences de sécurité et de transparence. Les institutions peuvent désormais accéder à ce produit via des plateformes agréées comme DigiFT. Ce choix leur offre de la souplesse. Ils peuvent utiliser leurs fonds tokenisés comme garantie pour des opérations variées sur Bybit. Cela réduit les risques et améliore l’agilité des transactions.

Le rôle clé de DigiFT dans la distribution du fonds UBS

DigiFT joue le rôle de distributeur principal du jeton UBS uMINT. Cette plateforme innovante repose sur des contrats intelligents et bénéficie d’une régulation à Singapour et à Hong Kong. Sa mission ? Faciliter l’intégration sécurisée des actifs réels sur la blockchain. Elle assure la conformité, la garde et la transparence. Grâce à cette structure, DigiFT stimule l’adoption de produits financiers modernes et fiables auprès d’investisseurs institutionnels.

En conclusion, la coopération entre Bybit, DigiFT et UBS uMINT montre un véritable rapprochement entre tradition et innovation. Elle met en avant la sécurité, la flexibilité et la clarté pour les investisseurs. Cette initiative positionne ces acteurs comme des pionniers dans l’intégration de la cryptofinance à la finance traditionnelle. L’avenir de la finance semble s’écrire à la croisée du digital et du classique.

Lisez notre dernier article tech : Le Guide Ultime de l’Anime – Une plongée magistrale dans l’univers de l’animation japonaise