PlayStation Plus : voici les titres pour les abonnés Extra & Premium

Pour célébrer l’arrivée de la saison d’Halloween, PlayStation agrandit son catalogue Extra et Premium avec une sélection mêlant horreur, narration et action. Dans quelques jours, les abonnés pourront plonger dans le remake Silent Hill 2 ainsi que divers titres coopératifs et narratifs. Pour les membres Premium, un classique du combat revient aussi sur le devant de la scène. Tous les détails ci-dessous.

L’horreur à l’honneur pour PlayStation Plus

Il ne reste plus que deux semaines avant l’arrivée d’Halloween, et Sony Interactive Entertainment compte bien se mettre dans le thème pour son catalogue PS Plus. La firme a alors dévoilé la ligne de nouveaux titres intégrés au Game Catalog pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, avec une mise en ligne prévue le mardi 21 octobre 2025.

Ci-dessous les nouveaux titres ajoutés :

Silent Hill 2 (Remake)

James Sunderland reçoit une mystérieuse lettre de sa femme décédée l’invitant à revenir à Silent Hill, la ville où ils partageaient leurs plus beaux souvenirs. Obsédé par le message, il part affronter les brumes et les horreurs psychologiques qui hantent la ville. Ce voyage devient une descente aux enfers où se mêlent culpabilité, deuil et rédemption.

Until Dawn (Version définitive PS5)

Huit amis se retrouvent dans un chalet isolé en montagne, un an après la disparition tragique de deux d’entre eux. Très vite, la nuit tourne au cauchemar quand un tueur rôde et qu’une ancienne malédiction s’éveille. Le joueur contrôle tour à tour chaque personnage, et ses choix décident qui survivra… ou non, jusqu’à l’aube.

V Rising

Réveillé d’un long sommeil, un vampire affaibli doit reconstruire son empire dans un monde où les humains dominent. En bâtissant son château, en chassant du sang pour retrouver sa puissance et en affrontant chasseurs ou créatures mythiques, le joueur cherche à redevenir le seigneur des ténèbres qu’il était autrefois.

Yakuza: Like a Dragon

Ichiban Kasuga, un petit gangster loyal, passe 18 ans en prison à la place de son clan. À sa sortie, il découvre que tout a changé et que son ancien chef l’a trahi. Déterminé à comprendre pourquoi, il part à la recherche de la vérité dans les rues de Yokohama, rassemblant autour de lui une bande d’alliés marginaux dans une quête de justice et de rédemption.

Poppy Playtime: Chapitre 1

Des années après la fermeture d’une usine de jouets, un ancien employé revient sur les lieux pour enquêter sur la disparition mystérieuse du personnel. Mais les jouets autrefois inanimés sont désormais vivants… et hostiles. Le joueur doit résoudre des énigmes et échapper à la terrifiante créature Huggy Wuggy pour survivre.

As Dusk Falls

En Arizona, en 1998, un braquage qui tourne mal lie à jamais le destin de deux familles. Le jeu suit plusieurs générations confrontées à leurs secrets, leurs erreurs et leurs choix moraux. Chaque décision modifie la trajectoire du récit, explorant des thèmes de loyauté, de pardon et de survie.

Wizard with a Gun

Dans un monde fragmenté par le chaos, les mages armés cherchent à repousser la destruction en maîtrisant la magie et la poudre. Seul ou en coopération, le joueur doit explorer des territoires sauvages, fabriquer des sorts explosifs et restaurer l’équilibre d’un univers instable avant qu’il ne soit trop tard.

Exclusivité PlayStation Plus Premium : Tekken 3 (PS5 / PS4)

Pour les abonnés Premium, ce classique du jeu de combat (originalement sur PS1) revient avec un rendu modernisé plus fluide. On n’a plus besoin de le présenter !