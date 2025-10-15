Dragon Ball FighterZ : le retour en force annoncé à l’EVO France 2025

C’est un renouveau inattendu pour l’un des meilleurs jeux de combat 2D de la décennie. Alors qu’on le croyait rangé dans les souvenirs dorés de la scène eSport, Dragon Ball FighterZ a fait un come-back spectaculaire à l’EVO France 2025. Bandai Namco a profité du prestigieux tournoi pour annoncer un patch monumental… et un tout nouveau personnage DLC. De quoi rallumer la flamme d’un public qui n’attendait qu’une excuse pour replonger dans l’arène.

Un rééquilibrage total et un nouveau personnage DLC pour Dragon Ball FighterZ

S’il y a un jeu de combat qui a fortement impacté la FGC ces dernières années, c’est bien sûr Dragon Ball FighterZ. L’engouement autour du jeu est tel que des rivalités (saines, bien sûr) sont nées entre les meilleurs joueurs des USA, du Japon, et bien sûr, d’Europe. La première édition de l’EVO France a d’ailleurs ravivé la nostalgie des fans, l’événement ayant mis le jeu en main event.

Bandai Namco a donc profité de l’événement pour dévoiler la grande surprise pour tous les fans de DBFZ. Dans un trailer, le studio japonais a officiellement annoncé le retour du jeu, avec la mise à jour 1.40. Déployée le 12 octobre dernier, elle rebat complètement les cartes du gameplay : ajustement des assists, refonte du Dragon Rush, nouvelles propriétés pour le Z Reflect et équilibrage général du roster. La mise à jour a “retouché” tous les personnages, y compris des figures longtemps délaissées comme Videl, Hit ou Ginyu. Le résultat ? Des combats plus explosifs, plus dynamiques et une sensation de “chaos maîtrisé” selon les premiers retours des joueurs.

Mais la plus grosse surprise de l’événement reste sans conteste l’annonce d’un nouveau combattant : Goku Super Saiyan 4 (version Daima). Ce choix n’est pas anodin. Il marque la première apparition d’un contenu tiré de Dragon Ball Daima, la nouvelle série animée de la franchise.

Prévu pour le printemps 2026, c’est le premier DLC de DBFZ depuis plusieurs années. Beaucoup y voient même le signe d’un véritable renouveau pour FighterZ, et peut-être, la possibilité d’un nouveau FighterZ Pass.

Découvrez toutes les annonces en vidéo :

Un second souffle pour un classique ?

Ces annonces marquent peut-être le début d’une nouvelle ère pour Dragon Ball FighterZ. Même si le jeu a reçu des critiques ces dernières années, Arc System Works prouve qu’il reste à l’écoute de sa communauté. Si le suivi se poursuit, DBFZ pourrait bien redevenir, en 2026, le jeu de référence sur la scène e-sport mondiale.

À suivre !