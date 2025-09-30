Teemo, le petit scout de League of Legends rejoint le roster de 2XKO

La phase de bêta fermée de 2XKO est sur le point de se terminer, mais Riot Games a encore réservé une surprise aux fans des jeux de combat. Hier, le studio derrière League of Legends a alors dévoilé le dixième champion du roster : Teemo. Figure culte et parfois controversée de League of Legends, le « Swift Scout » sera disponible dès le lancement de l’Early Access dans quelques jours.

Voir aussi : DEATH STRANDING: Mosquito – Kojima Productions dévoile son premier film d’animation

Teemo, la révélation marquante avant l’Early Access de 2XKO

La bande-annonce publiée par Riot confirme que Teemo intègrera 2XKO dès la sortie de l’Early Access PC, marquant le coup d’envoi de la « Saison 0 ». Avec lui, le roster atteint désormais dix champions. Dans la vidéo, Teemo reste fidèle à son style de jeu bien connu : il contrôle l’espace grâce à ses champignons piégés, lance des projectiles rapides et profite de son invisibilité pour surprendre ses adversaires. Des séquences montrent également une mécanique de téléportation et une interaction poussée avec ses pièges.

Teemo est à League of Legends ce que Techies est à Defense of the Ancient. En raison de sa petite taille, Teemo donne le meilleur de lui-même en ciblant les champions ennemis, mais indirectement. Plutôt que d’attaquer au corps à corps, Teemo utilise des champignons agissant comme des mines terrestres et des pièges pour contrôler l’espace.

Nous vous laissons apprécier le trailer de Teemo dans la vidéo ci-dessous. Les compétiteurs reconnaîtront le clin d’oeil à l’EVO Moment 37 :

Du côté des fans, les réactions fusent sur les réseaux. Beaucoup saluent la fidélité du kit de Teemo et l’originalité qu’il apportera au casting. Cependant, certains craignent déjà qu’un personnage basé sur le zonage et les pièges ne déséquilibre l’expérience en ligne. Des joueurs professionnels et figures de la scène FGC, comme Leffen, ont souligné la complexité de ses badges, un atout stratégique mais potentiellement difficile à équilibrer.

Teemo intégrera le roster de 2XKO le 7 octobre 2025, en même temps que le lancement de l’Early Access. Ce dernier servira également de laboratoire pour ajuster l’équilibrage du jeu en fonction des retours de la communauté et des compétiteurs.