« Avatar, le dernier maître de l’air » aura droit à son propre jeu de combat !

Alors que l’EVO France 2025 regorgeait déjà d’annonces explosives, une révélation inattendue a capté toute l’attention des fans. L’univers d’« Avatar, le dernier maître de l’air » s’agrandit avec un nouveau jeu vidéo de combat, baptisé Avatar Legends: The Fighting Game. Un projet encore mystérieux, mais qui promet déjà de la variété dans le monde des jeux de combat 2D. Plus d’infos ci-dessous.

Avatar Legends: The Fighting Game, tout ce qu’il faut savoir

Le week-end dernier, la série animée très appréciée de Nickelodeon a célébré son 20e anniversaire au New York Comic Con. Les membres du casting original comme Zach Tyler Eisen (Aang), Jack De Sena (Sokka) ou encore le co-créateur Bryan Konietzko étaient présents à la convention, avec un cadeau en poche : un jeu vidéo de combat 2D inspiré d’Avatar.

Dévoilé lors de la table ronde, le projet porte le titre provisoire “Avatar Legends: The Fighting Game”. Développé par le jeune studio Gameplay Group International, le jeu en est encore à un stade précoce, mais les premières images semblent être déjà prometteuses. Un teaser est également disponible, donnant un avant-goût de ce que le jeu a à offrir aux fans d’anime 2D fighting games.

Vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous :

Le concept d’Avatar Legends: The Fighting Game se base sur un jeu de combat 2D dessiné à la main. Il mettra en scène les héros et héroïnes emblématiques de la franchise Nickelodeon. Une douzaine de personnages seront jouables au lancement, dont Aang, Katara, Zuko, Toph, Azula, Korra ou encore Sokka. Chaque combattant devrait incarner un style unique basé sur la maîtrise des éléments, fidèle à la philosophie de la série.

Autre point fort annoncé : une campagne solo scénarisée. Plutôt qu’une simple succession de combats, le titre proposera une histoire originale, inspirée de l’anime Avatar The Last Airbender. En bonus, le jeu aura “le meilleur netcode et cross-play de sa catégorie”, comme l’affirme sa description.

Avatar Legends: The Fighting Game est prévu pour l’été 2026, et sortirait sur PS5, Xbox Series et PC. Une sortie sur Switch 2 est également envisageable. Il rejoindra donc les autres licences 2D comme Marvel: Tōkon et Invicible VS.