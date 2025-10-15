28DIGITAL dévoile une nouvelle ambition forte pour l’Europe numérique

28DIGITAL marque un tournant majeur dans l’innovation numérique en Europe. Après quinze ans d’existence, l’organisation change de nom et dévoile une nouvelle identité ambitieuse. Ce changement signe une volonté forte d’accélérer l’innovation et d’unir les talents autour des défis numériques.

Une nouvelle identité pour accélérer la transition numérique européenne

Anciennement connue sous le nom d’EIT Digital, l’organisation devient 28DIGITAL. Ainsi, ce changement vise à symboliser une nouvelle étape, indépendante et plus ambitieuse. Par conséquent, 28DIGITAL souhaite offrir à l’Europe un cadre numérique sans frontières.

De plus, le choix du nom met en avant leurs racines européennes et l’idée d’un marché unique, prêt à accueillir talents et innovations sans limites.

La mission de 28DIGITAL repose sur trois bases solides :

Talents : accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs.

: accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs. Technologie : soutenir la transformation digitale de secteurs clés.

: soutenir la transformation digitale de secteurs clés. Confiance : garantir la sécurité et la souveraineté numériques européennes.

Grâce à un écosystème riche de 23 bureaux en Europe, 28DIGITAL relie entreprises, chercheurs, investisseurs et décideurs.

L’ambition de 28DIGITAL : souveraineté et innovation pour l’Europe

28DIGITAL met l’accent sur des technologies stratégiques et durables. En effet, la deep tech est au cœur de leur action, que ce soit dans la santé, la mobilité ou l’énergie. Par ailleurs, l’organisation veut être un moteur de la compétitivité européenne au niveau mondial, tout en respectant les valeurs humaines. L’objectif est de renforcer la résilience de l’Europe, de protéger ses données et de stimuler la croissance des startups et PME.

Avec 28DIGITAL, l’innovation européenne prend un nouvel essor. Grâce à son réseau dynamique et à des bases solides, l’organisation prépare l’avenir numérique du continent. C’est une nouvelle ère qui commence, axée sur la technologie, l’humain et la confiance. 28DIGITAL invite les acteurs de l’écosystème à rejoindre cette transformation.

Lisez notre dernier article tech : WhatsApp change les règles : bientôt un pseudo au lieu du numéro de téléphone