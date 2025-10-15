Actualités

28DIGITAL dévoile une nouvelle ambition forte pour l’Europe numérique

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 14 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
28DIGITAL adopte une nouvelle identité pour soutenir l’innovation numérique en Europe.

28DIGITAL marque un tournant majeur dans l’innovation numérique en Europe. Après quinze ans d’existence, l’organisation change de nom et dévoile une nouvelle identité ambitieuse. Ce changement signe une volonté forte d’accélérer l’innovation et d’unir les talents autour des défis numériques.

Une nouvelle identité pour accélérer la transition numérique européenne

Anciennement connue sous le nom d’EIT Digital, l’organisation devient 28DIGITAL. Ainsi, ce changement vise à symboliser une nouvelle étape, indépendante et plus ambitieuse. Par conséquent, 28DIGITAL souhaite offrir à l’Europe un cadre numérique sans frontières.

De plus, le choix du nom met en avant leurs racines européennes et l’idée d’un marché unique, prêt à accueillir talents et innovations sans limites.

Les piliers fondateurs de 28DIGITAL : talents, technologie et confiance

La mission de 28DIGITAL repose sur trois bases solides :

  • Talents : accompagner la nouvelle génération d’entrepreneurs.
  • Technologie : soutenir la transformation digitale de secteurs clés.
  • Confiance : garantir la sécurité et la souveraineté numériques européennes.

Grâce à un écosystème riche de 23 bureaux en Europe, 28DIGITAL relie entreprises, chercheurs, investisseurs et décideurs.

L’ambition de 28DIGITAL : souveraineté et innovation pour l’Europe

28DIGITAL met l’accent sur des technologies stratégiques et durables. En effet, la deep tech est au cœur de leur action, que ce soit dans la santé, la mobilité ou l’énergie. Par ailleurs, l’organisation veut être un moteur de la compétitivité européenne au niveau mondial, tout en respectant les valeurs humaines. L’objectif est de renforcer la résilience de l’Europe, de protéger ses données et de stimuler la croissance des startups et PME.

Avec 28DIGITAL, l’innovation européenne prend un nouvel essor. Grâce à son réseau dynamique et à des bases solides, l’organisation prépare l’avenir numérique du continent. C’est une nouvelle ère qui commence, axée sur la technologie, l’humain et la confiance. 28DIGITAL invite les acteurs de l’écosystème à rejoindre cette transformation.

Lisez notre dernier article tech : WhatsApp change les règles : bientôt un pseudo au lieu du numéro de téléphone

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 14 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

Samsung et OpenAI annoncent un partenariat stratégique pour accélérer les progrès en matière d’infrastructures intelligentes
Samsung et OpenAI : une alliance ambitieuse pour propulser l’IA coréenne
il y a 18 heures
tekken-8-miary-zo
Tekken 8 : Miary Zo dévoile enfin son gameplay et sa date de sortie ! 
il y a 19 heures
Phemex soutient les traders avec une campagne pour plus de confiance et de sécurité.
Phemex lance une campagne innovante pour renforcer la confiance
il y a 20 heures
Eightco lance une authentification basée sur l’IA pour protéger les entreprises.
L’authentification basée sur l’IA : une avancée décisive pour la sécurité
il y a 21 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page