WhatsApp change les règles : bientôt un pseudo au lieu du numéro de téléphone

WhatsApp s’apprête à bouleverser son fonctionnement avec une nouveauté très attendue. En effet, il pourrait bientôt être possible d’utiliser un pseudonyme pour être contacté, sans avoir à partager son numéro de téléphone. Cette évolution, en cours de test dans la version bêta de l’application, pourrait transformer la manière dont nous communiquons sur la plateforme. Concrètement, plus besoin de donner son numéro personnel pour échanger avec un collègue, un client ou un membre d’un groupe.

Les pseudonymes pourraient bientôt être la norme sur WhatsApp

WhatsApp teste actuellement une fonctionnalité qui permettrait à chaque utilisateur de créer un identifiant unique, appelé « pseudo WhatsApp ». Ce pseudo serait suffisant pour être retrouvé et contacté sur l’application. Il n’est donc plus besoin de divulguer son numéro de téléphone. Cette option est visible dans la dernière version bêta Android (2.23.25.10). Cela laisse penser que son déploiement pourrait être imminent.

Ce changement est particulièrement intéressant pour les personnes qui utilisent WhatsApp dans un cadre professionnel ou communautaire. Il deviendra possible d’échanger avec des inconnus ou des groupes sans exposer ses données personnelles. Cela pourrait renforcer la sécurité et le confort d’utilisation, tout en facilitant les interactions ponctuelles ou anonymes.

WhatsApp emboîte le pas de Telegram et Discord

Jusqu’à présent, WhatsApp reposait sur le numéro de téléphone comme identifiant principal. Cela limitait les usages et obligeait souvent à partager des informations sensibles pour simplement discuter. Avec l’arrivée des pseudonymes, l’application rejoint des plateformes comme Telegram ou Discord, qui proposent déjà ce type de fonctionnement.

Cette nouveauté pourrait aussi simplifier la recherche de contacts. Il suffira de connaître le pseudo d’une personne pour la retrouver, sans passer par le répertoire téléphonique. WhatsApp pourrait ainsi devenir plus accessible pour les jeunes, les professionnels ou les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Une évolution qui s’inscrit dans une tendance plus large de protection des données personnelles et d’adaptation aux nouveaux usages numériques.