Invincible VS : le jeu de combat dévoile un nouveau personnage

Après l’annonce officiel de son jeu de combat 3v3 Invincible VS, Skybound Games poursuit son expansion en reprenant toute la brutalité et la tension morale de l’univers de Robert Kirkman. Et la dernière annonce en date confirme cette ambition : Cecil Stedman, le redoutable directeur de la Global Defense Agency, rejoint le roster. Un ajout stratégique, promettant de bouleverser l’équilibre des combats dans ce futur jeu de baston survolté.

Cecil Stedman entre dans l’arène d’Invicible VS : un agent sans pouvoirs, mais redoutable

La révélation la plus récente, datée du 9 octobre 2025, concerne Cecil Stedman, directeur de la Global Defense Agency et figure centrale de la série Invincible. Contrairement aux héros surpuissants qui composent la majorité du roster, Cecil combat sans pouvoirs, misant sur une approche plus “tactique et technologique”.

Armé de pistolets plasma, de drones explosifs et de grenades à impulsion, il peut aussi faire appel à des unités “ReAnimen” pour submerger ses adversaires, avant de conclure avec son attaque signature : un tir orbital baptisé “The Hammer”. Son style de jeu repose sur le contrôle du terrain et la gestion des distances, très utile contre le reste du roster boosté à la la force brute.

Appréciez le trailer dans la vidéo ci-dessous :

Un casting en pleine expansion

Lors du San Diego Comic-Con 2025, Skybound a également dévoilé un nouveau trailer mettant en scène Battle Beast, le félin sanguinaire préféré des fans. Fidèle à lui-même, le colosse y démontre toute sa sauvagerie dans un combat d’une violence graphique rare, consolidant la réputation du jeu comme l’un des plus brutaux du genre.

Dans la foulée, Rex Splode a également rejoint la sélection de personnages jouables. Spécialiste des explosifs et des attaques à distance, il complète un casting déjà bien fourni comprenant Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Thula, Bulletproof, Battle Beast et désormais Cecil Stedman. D’après Skybound Games, plusieurs autres héros et vilains devraient être révélés avant la sortie, portant le nombre total de combattants entre 15 et 20.

Encore en développement, Invincible VS n’a pas encore de date de sortie précise. Toutefois, ses premières bandes-annonces laissent entrevoir un potentiel certain : un tag-fighter viscéral, cinématographique et décomplexé, à l’image de la série animée qui l’a inspiré.