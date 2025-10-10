Riot Games lance officiellement la Saison 0 de 2XKO avec un nouveau personnage DLC et les premiers ajustements

Après une bêta test couronnée de succès, Riot Games a officiellement déployé la Saison 0 de 2XKO pour tout le monde. Mais pas que : l’Early Access du jeu de combat inspiré de League of Legends embarque un nouveau DLC, les premières séries de correctifs et un battle pass pour les saisons à venir. Tout ce qu’il faut savoir ci-dessous.

Un lancement calibré pour le long terme

Ça y est, 2XKO est désormais accessible à tous les joueurs ! Le 7 octobre 2025, Riot Games a officiellement ouvert les portes de son jeu de combat en 2v2 en Early Access, baptisé « Saison 0 ». Cette période de pré-lancement sert de test grandeur nature avant l’instauration du système de saisons régulières, prévu pour 2026. Riot Games a confirmé que chaque saison apportera son lot de nouveautés, dont un champion supplémentaire, un rééquilibrage du roster et un Battle Pass. Le mode classé, quant à lui, fera son apparition quelques jours plus tard, avec la mise à jour 1.0.1.1 attendue autour du 9 octobre.

Cette Early Access, pour l’instant exclusive à PC, sert de base de test à grande échelle avant la sortie complète prévue en 2026.

“Notre vision pour 2XKO est celle d’un jeu et d’une équipe conçus pour servir la communauté FGC, aujourd’hui et (nous l’espérons !) pour les générations à venir”, déclare Tom Cannon, le producteur exécutif du jeu. “Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés sur le premier point : créer un jeu incroyable. Après les Alpha Labs et la bêta fermée, nous sommes plutôt satisfaits de nos bases. Nous sommes désormais prêts à mettre en place ce qu’il faudra pour réaliser pleinement notre vision.”

Warwick, la rage de Zaun entre dans l’arène de 2XKO

Pour marquer cette sortie, Riot a dévoilé Warwick, le dernier personnage à rejoindre la sélection de combattants. Dévoilé à travers une bande-annonce cinématique baptisée Ties That Bind, le colosse mi-homme mi-bête incarne la brutalité et la frénésie caractéristiques de 2XKO. Son style de jeu repose sur une agressivité constante, capable de punir les erreurs adverses et de maintenir la pression au corps-à-corps.

Il rejoint ainsi un casting déjà bien fourni composé de figures emblématiques comme Ahri, Vi, Jinx, Darius, Ekko, Illaoi, Yasuo, Braum, Blitzcrank et Teemo.

Appréciez le trailer :

De nouveaux contenus : Battle Pass, stages et bundles pour la saison 0 de 2XKO

La Saison 0 de 2XKO introduit également un Battle Pass avec deux pistes : gratuite et premium. Les récompenses incluent des cosmétiques, des KO Effects, des titres et même des stages exclusifs comme Firelight Run. De nouveaux lieux de combat comme Bandlewood Crossing sont également ajoutés à la boutique.

Côté personnalisation, Riot propose des bundles thématiques (Crime City, Aureate ou Snow Moon). Des éditions spéciales sont également valables jusqu’à fin 2026, contenant des Champion Tokens et des KO Points.

Les modes de jeu reçoivent eux aussi des ajouts notables : le Combo Trial (plus de 250 combos à maîtriser) et le Training Mode enrichi d’une barre de données de frames, pensée pour les joueurs compétitifs.

Riot n’a pas non plus tardé à peaufiner son jeu. Les premiers patchs (1.0.1 et 1.0.1.1) ont déjà introduit plusieurs ajustements pour lisser l’expérience. Les développeurs ont notamment ciblé des personnages jugés trop puissants comme Jinx, Ekko et Yasuo, tandis que Braum et Blitzcrank ont bénéficié de quelques améliorations pour renforcer leur présence en combat. Des correctifs de consistance ont aussi été appliqués à Ahri et Vi afin d’optimiser leurs enchaînements de combos.

Pour entrer un peu plus dans les détails, Riot a :

Nerfé Ekko , Jinx et Yasuo , jugés trop dominants.



, et , jugés trop dominants. Amélioré Braum , Blitzcrank , Darius , Vi et Ahri .



, , , et . Modifié la mécanique de Break Advantage et ajusté les gains de Meter pour limiter les combos abusifs.



et ajusté les gains de Meter pour limiter les combos abusifs. Revu plusieurs Fuses, dont Juggernaut et Double Down, pour équilibrer la dynamique des combats.

L’équipe de développement promet une surveillance continue du méta et prévoit d’autres mises à jour dans les semaines à venir, en fonction des retours des joueurs.

Un démarrage prometteur pour la scène compétitive

Avec cette saison 0, Riot pose ainsi les bases d’un futur compétitif solide pour 2XKO. Des tournois communautaires sont déjà prévus, avant la mise en place d’un circuit esport officiel en 2026. “Nous avons commencé à soutenir les tournois communautaires vers la fin de la bêta fermée avec notre programme First Impact. Nous allons ainsi continuer à explorer les meilleurs moyens de le faire pendant l’accès anticipé”, ajoute Tom Cannon.

Souhaitons un bon lancement à 2XKO, et rendez-vous à l’EVO France pour le premier grand tournoi communautaire sur le jeu.