Getac S510AD : une puissance IA impressionnante pour les pros exigeants

Le monde du travail évolue rapidement, et la fiabilité des outils technologiques est devenue essentielle. Avec le lancement du Getac S510AD, les professionnels actifs sur le terrain et dans l’industrie disposent d’un nouvel allié. Alliant puissance IA, robustesse et durabilité, cet ordinateur portable s’adresse à ceux qui ne peuvent pas se permettre le moindre compromis. Découvrons ensemble pourquoi le Getac S510AD redéfinit les standards des ordinateurs robustes.

Des performances IA avancées pour les environnements exigeants

Le S510AD mise sur la technologie Ryzen™ AI d’AMD pour offrir une intelligence embarquée puissante. Grâce à ses 50 NPU TOPS, il réalise des tâches complexes, même sans connexion cloud. Cela signifie des aperçus rapides, moins de dépendance au réseau et plus de réactivité lors d’interventions urgentes. Sa mémoire DDR5 jusqu’à 64 Go et son SSD PCIe NVMe de 2 To garantissent un travail fluide, même sur les plus gros fichiers. De plus, la sécurité est renforcée avec l’authentification faciale Windows Hello.

Robustesse et durabilité : le S510AD repousse les limites

Le Getac S510AD est conçu pour résister aux environnements les plus hostiles. En effet, sa certification MIL-STD-810H et IP53 prouve sa robustesse aux chocs, à la poussière et à l’eau. Il fonctionne parfaitement de -29°C à 63°C. Par ailleurs, son châssis utilise plus de 45 % de matériaux recyclés, comme le SORPLAS développé par Sony, gage d’une démarche environnementale forte. Ainsi, la durabilité ne sacrifie jamais la performance.

Une connectivité et une sécurité renforcées pour les professionnels

Pour rester efficace sur le terrain, la connectivité doit être irréprochable. Le S510AD propose le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 de série. Il peut aussi être équipé en option de la 4G-LTE, de la 5G Sub-6, du GPS dédié ou encore d’une double carte SIM. La double batterie remplaçable à chaud prolonge son autonomie lors de longues interventions. Toutes ces fonctionnalités s’accompagnent d’options de sécurité avancées pour protéger vos données sensibles.

En conclusion, le Getac S510AD s’impose comme le nouvel ordinateur portable de référence pour les professionnels qui travaillent dans des conditions extrêmes. Avec des performances IA de pointe, une robustesse inégalée et une conception respectueuse de l’environnement, il permet d’augmenter la productivité tout en assurant la sécurité et la fiabilité. Les secteurs de l’automobile, de la défense et de l’industrie trouvent ainsi une solution sur mesure pour relever leurs défis quotidiens.

