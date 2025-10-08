Test – Nothing Ear (3) : Une nouvelle ère sonore signée Nothing

Nous avons testé les Nothing Ear (3), les nouveaux écouteurs sans fil de la marque britannique qui cultive la transparence, au sens propre comme au figuré. Après le succès des Ear (2), cette troisième génération promet un son plus immersif, des micros plus précis et une réduction de bruit revue. Nothing mise encore une fois sur le design iconique et une expérience sensorielle soignée. Nous les avons portés plusieurs jours, en ville, au bureau et à la maison, pour vérifier si la promesse tient la route.

Notre avis en bref

Les Nothing Ear (3) incarnent la montée en puissance de la marque. Leur design reste aussi séduisant, avec un look un peu différent, mais c’est surtout leur qualité audio qui impressionne. Également, l’ajout du mode Talk et du Super Mic améliore clairement le confort d’usage. Entre autres, ces écouteurs conservent leur esprit novateur, tout en devenant plus polyvalents.

En outre, à 179 €, ils offrent une expérience complète, à la fois musicale et pratique. Leur équilibre entre style, son et confort en fait un compagnon du quotidien redoutablement cohérent.

Unboxing et design des Nothing Ear (3)

Dès l’ouverture, on retrouve cette sensation unique propre à Nothing. En conséquence, le packaging, épuré et compact, joue sur le contraste entre le blanc immaculé et la transparence. À l’intérieur, le boîtier carré se dévoile, minimaliste, léger, et toujours aussi élégant. Un design toujours aussi atypique qui ne manque pas de charme et qui attire l’oeil comme tous les produits Nothing.

Les Ear (3) affichent une évolution subtile par rapport aux Ear (2). Ainsi, les lignes sont plus fines, les matériaux légèrement retravaillés, et la tige transparente reste la marque de fabrique du constructeur. Aussi, les circuits visibles sous le plastique rappellent l’ADN de la marque : technologique, assumé, presque artistique.

Dans la boîte, on trouve le câble USB-C, trois tailles d’embouts en silicone, un manuel rapide et le boîtier de charge. En résumé, rien de superflu, tout respire la qualité.

Une fois en main, les écouteurs séduisent par leur légèreté (5,2 g chacun) et leur confort. En plus, ils tiennent bien, même après deux heures de port continu. Les finitions sont impeccables et le plastique transparent ne retient pas les traces de doigts.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Nothing continue de miser sur une base solide, en peaufinant ce qui fonctionnait déjà bien.

Caractéristiques principales :

Haut-parleurs dynamiques 12 mm à diaphragme en céramique

Bluetooth 5.4 compatible LDAC (Hi-Res Audio)

Réduction active du bruit jusqu’à 45 dB

Nouveau Super Mic à haute sensibilité (réduit les bruits environnants jusqu’à 95 dB)

Mode Talk pour enregistrer un mémo vocal

Résistance à l’eau : IP54

Autonomie : 10 h sans ANC / 38 h avec boîtier

Recharge rapide : 10 min = 10 h d’écoute

Recharge sans fil Qi

Application Nothing X (Android / iOS)

Poids total : 5,2 g par écouteur, 71,4 g pour le boîtier

La connexion est instantanée via Fast Pair et la stabilité Bluetooth est exemplaire. Par ailleurs, l’app Nothing X permet de tout contrôler : égaliseur, réduction de bruit, tests auditifs, ou encore le mode transparence.

Également, le Super Mic, nouveau venu, s’avère très utile. Aussi, en un geste, les micros du boitier s’activent pour isoler votre voix et réduire les bruits environnants. Les appels deviennent encore plus clairs même dans la rue ou un café animé. Quant au mode Talk, il permet par exemple d’enregistrer un mémo vocal. Ce dernier va alors dans l’essential space, l’IA de Nothing. Essential Space transcrit ce dernier automatiquement. Finalement,, plus pratique, plus efficace au quotidien et quand on associe le tout à l’écosysteme complet cela devient très performant. En somme, les associer à un Nothing phone devient très intéressant.

Enfin, la détection intra-auriculaire et la connexion multipoint (smartphone + PC par exemple) ajoutent une vraie touche de confort.

Performances et efficacité des Nothing Ear (3)

Sur le plan sonore, les Ear (3) confirment les ambitions de Nothing. Le rendu est équilibré, précis et vibrant. Également, les basses descendent bien sans être trop présentes, les médiums conservent une belle chaleur, et les aigus gagnent en clarté. Par ailleurs, l’égaliseur permet d’ajuster tout comme on le souhaite.

Par ailleurs, le codec LDAC permet de profiter pleinement d’un son Hi-Res, à condition d’avoir un smartphone compatible. Sur des morceaux complexes, les Ear (3) délivrent une restitution naturelle, proche de celle d’écouteurs bien plus chers.

Par ailleurs, comparés aux Ear (2), le bond en qualité est net. Ainsi, le nouveau diaphragme offre plus de relief et une scène sonore plus large. Même à volume élevé, aucune saturation ne se fait entendre. Par conséquent, c’est une vrai performance pour un si petit prix.

A noter que la réduction de bruit active (ANC) atteint désormais 45 dB. Autant dire que cela lui permet de jouer dans la cours des marques de grande renommée. Ainsi, on peut dire que l’efficacité est réelle. Dans les transports, les bruits de moteur et de fond disparaissent largement, sans altérer la musique. En plus, le mode transparence reste fluide et naturel.

Pour les appels, le Super Mic brille. Les bruits parasites sont filtrés, la voix ressort claire, sans distorsion. En outre, en visioconférence ou en conversation extérieure, la différence avec la génération précédente se ressent immédiatement.

Utilisation

Les Ear (3) brillent par leur simplicité. Par conséquent, dès qu’on ouvre le boîtier, la connexion se fait en une seconde. L’interface des écouteurs répond sans faille, même avec des doigts humides. En plus, en usage quotidien, ils s’adaptent à tout : travail, sport, détente, trajets. Le revêtement intra auriculaire est toujours aussi agréable en sensation. Sur ce point on peut même dire qu’il dépasse les marques de grande renommée.

Lors d’un appel, le passage automatique en mode Super Mic / Talk permet d’entendre son interlocuteur plus clairement sans retirer les écouteurs et vice versa. Également, en salle de sport par exemple, la stabilité du Bluetooth évite toute coupure, et la résistance IP54 protège contre la transpiration. Le revêtement intra auriculaire ne les fait pas glisser ou tomber de l’oreille.

Aussi, côté autonomie, les chiffres sont convaincants. Environ 10h d’écoute sans ANC, 5-6 h avec ANC activée, et entre 20h et 40 h (avec et sans ANC) avec le boîtier. En plus, la recharge rapide sauve la mise : dix minutes suffisent pour repartir avec plusieurs heures de musique. La recharge sans fil Qi fonctionne parfaitement, même posée sur un smartphone compatible, de préférence un Nothing !

L’application Nothing X reste une référence de simplicité. On peut personnaliser l’égalisation, ajuster la réduction de bruit ou créer un profil auditif sur mesure. L’expérience est fluide, intuitive, et cohérente avec la philosophie de la marque : rendre la technologie invisible, mais toujours présente.

Intérêt d’achat des Nothing Ear (3)

Les Nothing Ear (3) s’adressent à ceux qui recherchent une expérience sonore moderne, esthétique et intuitive. Ils s’attachent notamment à innover avec un nouveau design et l’intégration de nouvelles fonctionnalités. Également, ils perfectionnent un concept déjà réussi.

À 179 €, ils rivalisent sans peine avec des modèles concurrents plus onéreux.

Leur design distinctif, la qualité du son LDAC et le confort général en font des écouteurs polyvalents, parfaits pour le quotidien. L’ajout du mode Talk et du Super Mic améliore nettement l’usage au quotidien.

Ils s’intègrent aussi parfaitement à l’écosystème Nothing pour ceux qui aiment la cohérence visuelle et logicielle. Un achat malin pour qui veut se démarquer sans compromis sur la qualité.

Conclusion

Les Nothing Ear (3) prouvent que la marque britannique a franchi un cap. En somme, plus confortables, plus précis et plus intelligents, ils s’imposent comme une évolution naturelle et réussie des Ear (2).

De plus, leur signature sonore équilibrée, leur design iconique et leur confort d’utilisation les placent parmi les meilleurs rapports qualité-prix du marché.

En résumé, sans en faire trop, ils réussissent à allier style, efficacité et plaisir d’écoute. Pour conclure, Nothing ne copie personne, et c’est exactement ce qui les rend si uniques.

