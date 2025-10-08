Windows 11 : Microsoft bloque les astuces pour créer un compte local

Microsoft vient de modifier une étape clé dans l’installation de Windows 11. Désormais, il devient plus difficile de contourner l’obligation de créer un compte Microsoft lors de la configuration initiale. Cette décision vise à renforcer l’intégration des services en ligne. Cependant, elle soulève des questions sur la liberté des utilisateurs à choisir un compte local, plus simple et souvent préféré pour des raisons de confidentialité.

Windows 11 : fin des contournements classiques pour les comptes locaux

Jusqu’à présent, de nombreux utilisateurs avaient recours à des astuces pour éviter la création d’un compte Microsoft lors de l’installation de Windows 11. L’une des méthodes les plus connues consistait à entrer une adresse e-mail invalide, comme « a@a.com », pour forcer le système à proposer un compte local. Cependant, cette technique ne fonctionne plus avec la dernière mise à jour. En effet, Microsoft affiche désormais un message d’erreur et empêche toute progression sans une authentification valide.

Cette évolution concerne principalement les éditions Famille de Windows 11. Les versions Pro permettent encore de créer un compte local, mais uniquement si l’appareil n’est pas connecté à Internet pendant l’installation. Microsoft semble vouloir pousser les utilisateurs vers une expérience connectée, avec synchronisation des données, accès au cloud et services personnalisés.

Une orientation vers le cloud qui divise

En imposant un compte Microsoft, l’entreprise mise sur une expérience utilisateur enrichie. Et ce, avec des fonctionnalités comme OneDrive, la synchronisation des paramètres ou l’accès facilité aux applications du Microsoft Store. Pour certains, cela représente un gain de confort et de sécurité. Pour d’autres, c’est une contrainte qui complique l’usage d’un ordinateur personnel. En particulier, dans les contextes professionnels ou familiaux où la simplicité est recherchée.

Cette décision relance le débat sur le respect des préférences des utilisateurs. En effet, beaucoup regrettent la disparition progressive des options locales, jugées plus respectueuses de la vie privée. Microsoft n’a pas encore annoncé de retour en arrière. Toutefois, les réactions en ligne montrent que cette mesure ne fait pas l’unanimité. Les utilisateurs devront désormais s’adapter ou chercher des alternatives plus techniques pour conserver leur autonomie.