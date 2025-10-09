Audio Pro-Révolution sonore : Profitez enfin d’un son puissant et élégant chez vous

Audio Pro, la marque suédoise pionnière de l’audio haut de gamme, annonce une révolution dans l’univers de l’enceinte connectée. Après avoir remporté de nombreuses récompenses pour ses modèles compacts et puissants, la société passe à l’étape suivante. Elle dévoile aujourd’hui sa nouvelle gamme W-generation, prête à redéfinir notre expérience sonore du sol au plafond. Examinons de plus près les nouveautés qui font déjà frémir les amateurs de son et de design nordique.

Un contrôle ultra-connecté, pensé pour l’utilisateur

Le grand bouleversement se trouve d’abord du côté de l’application, désormais propulsée par la technologie WiiM. Audio Pro met le paquet sur l’ergonomie, avec une interface totalement repensée : installation ultra-fluide, contrôle simplifié et navigation intuitive sont au rendez-vous. Les fonctionnalités ne manquent pas, avec notamment des outils d’égalisation avancés, la correction acoustique de la pièce et une compatibilité élargie à tous les services de streaming populaires, de Spotify à Tidal, en passant par Amazon Music et Qobuz.

Le multiroom s’améliore encore, avec une synchronisation Wi-Fi millimétrée, un groupage plus robuste et des options de dépannage étoffées. De plus, autre bonne nouvelle : les enceintes W-generation restent compatibles avec les modèles précédents, pour une intégration sans prise de tête dans votre installation existante. Enfin, comme le dit Nils Ankarcrona, CEO d’Audio Pro, “vous obtenez bien plus qu’une mise à jour : c’est une toute nouvelle expérience d’écoute«

Un son entièrement réinventé

L’équipe d’ingénieurs ne s’est pas contentée de retoucher les réglages. Elle a repensé chaque enceinte pour offrir un son plus puissant, plus clair et sans distorsion, même à volume élevé. La star, l’A48 W, impressionne avec plus de +10 à +15 dB en pression sonore maximale et une meilleure définition dans les aigus. Même les plus compacts, comme l’A15 W, gagnent un grave plus profond et une autonomie accrue, sans sacrifier la taille.

Henrik Dunér, le CTO de la marque, l’affirme : il ne s’agissait pas de bricoler, mais de repenser de fond en comble l’expérience musicale, pour tirer le meilleur du format “all-in-one”.

Un design scandinave encore plus affirmé

Audio Pro sait flatter l’esthétique autant que l’oreille. La gamme W-generation arbore un look raffiné et cohérent. Elle mêle tonalités harmonisées, tissus de grilles synchronisés et finitions métalliques revisitées. Le logo gagne en prestance. Chaque détail — arrière épuré, boutons ajustés, finitions modernisées — reflète la passion pour le raffinement scandinave.

Que vous choisissiez un modèle solo ou que vous optiez pour le multiroom, cet ensemble respire la modernité et l’élégance. De plus, pour une touche naturelle supplémentaire, plusieurs modèles surgiront même habillés d’une finition noyer.

La gamme W-generation arrive dès le 5 septembre, renouvelant les incontournables du catalogue : A10 MkII W, A15 W, A28 W, A38 W, A48 W, C5 MkII W, C10 MkII W, C20 W, Drumfire II W et Drumfire D-2 W. Audio Pro semble bien écrire une nouvelle histoire dans le paysage audio. Prêts à succomber ? N’hésitez pas à partager vos impressions et envies dans les commentaires, ou à relayer cette annonce à vos amis mélomanes !