Samsung et OpenAI : une alliance ambitieuse pour propulser l’IA coréenne

Le géant sud-coréen Samsung vient de franchir une étape majeure dans la course mondiale à l’intelligence artificielle. En s’associant avec OpenAI, mais aussi avec ses différentes filiales, le groupe entend booster l’infrastructure internationale dédiée à l’IA. Ce partenariat promet de propulser la Corée sur le podium des pays leaders en intelligence artificielle.

Un partenariat stratégique au cœur de l’innovation

La signature de cette lettre d’intention marque la rencontre des expertises de Samsung Electronics et Samsung SDS. Elle réunit également Samsung C&T, Samsung Heavy Industries et OpenAI. Ensemble, ils visent le développement de nouveaux centres de données internationaux et de technologies futuristes. Ils souhaitent également placer la Corée au centre de la scène.

Cette alliance stratégique s’appuie sur la maîtrise de Samsung Electronics dans les semi-conducteurs. Ces compétences en mémoire constituent des atouts essentiels pour l’initiative « Stargate » d’OpenAI. De plus, la demande ne fait que croître : jusqu’à 900 000 plaquettes DRAM par mois pour répondre à l’appétit technologique d’OpenAI. Samsung se positionne ainsi comme acteur clé, prêt à fournir ses solutions mémoire performantes et économes en énergie.

Samsung SDS et la nouvelle génération de centres de données

De son côté, Samsung SDS entend révolutionner la gestion des centres de données intelligents. Par ailleurs, en s’alliant à OpenAI, l’objectif est clair : concevoir, développer et exploiter ces infrastructures critiques afin de propulser l’IA dans la sphère des entreprises.

De plus, ce partenariat prévoit la fourniture de conseils, du déploiement technique ainsi que de la gestion quotidienne, afin d’aider les entreprises locales à intégrer l’IA. De plus, Samsung SDS endossera le rôle de revendeur officiel des services d’OpenAI en Corée et prévoit de démocratiser l’accès à ChatGPT Enterprise.

Centres de données flottants : la nouvelle frontière

Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Samsung C&T et Samsung Heavy Industries travaillent déjà main dans la main avec OpenAI pour imaginer des centres de données flottants. Cette technologie unique contourne la pénurie de foncier, tout en diminuant l’empreinte carbone et les coûts de refroidissement. Un pari audacieux qui ouvre la voie à des infrastructures toujours plus vertes et efficaces.

Ces entreprises entendent aller encore plus loin. Elles développent, par exemple, des centrales électriques flottantes et de nouveaux types de centres de contrôle.

Pour conclure, ce partenariat historique signale l’engagement de Samsung à faire de la Corée un véritable pionnier mondial de l’intelligence artificielle. Et vous, comment imaginez-vous le futur de l’IA avec de telles avancées ? Partagez vos réactions dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !