Tekken 8 : Miary Zo dévoile enfin son gameplay et sa date de sortie !

La première édition de l’EVO France tire son rideau après 3 jours de compétition intense, accueillant les meilleurs joueurs internationaux sur SF6, Granblue Fantasy Versus Rising, Guilty Gear -Strive-, et bien sûr, Tekken 8. Les développeurs de ce dernier étaient présents sur place, et ne sont pas venus les mains vides. Juste avant le début du Top 8, Katsuhiro Harada et son équipe ont dévoilé la bande-annonce de gameplay de Miary Zo, la mystérieuse guerrière malgache de Tekken 8. Retour sur les points forts de cette présentation qui a fait vibrer la scène de l’EVO, mais surtout la communauté Tekken de Madagascar.

Ogre de retour sur Tekken 8 avec Miary Zo ?

En début de semaine, Bandai Namco avait annoncé que la bande-annonce de Miary Zo serait dévoilée lors de l’EVO France du 10 au 12 octobre dernier. Et, comme promis, elle était bel et bien présente à l’événement, avant que le Top 8 du tournoi Tekken 8 ne commence. Dans un trailer tout en couleurs, la combattante Morengy malgache a dévoilé tous ses movesets, au plus grand plaisir des joueurs de Tekken Madagascar.

à part ses coups normaux, son style de combat intègre un bâton qu’elle semble faire apparaître de nulle part. Elle peut également utiliser ce dernier pour se battre ou s’agripper, ce qui lui ouvre des possibilités bien plus vastes que celles offertes par un combat normal. Elle fait également preuve d’acrobaties en étant capable de s’agripper aux murs, ce qui rend le jeu dans les coins très différent lorsqu’elle est en présence.

La seconde moitié de la bande-annonce révèle également qu’elle a un lien étroit avec Ogre/True Ogre, le boss très apprécié de Tekken 3. Elle peut ainsi invoquer de l’énergie pour effectuer certains des mouvements d’Ancient Ogre et de True Ogre.

Vous pouvez apprécier tous les panels de mouvement de Miary Zo dans Tekken 8 dans la vidéo ci-dessous :

Une arène spectaculaire : bienvenue à Baobab Horizon

Comme Miary Zo est une combattante malgache, elle possède également sa propre arène, baptisée Baobab Horizon. Baignée d’une lumière dorée de fin d’après-midi, elle se situe au milieu d’immenses baobabs, quelques lémuriens et zébus, symboles de Madagascar. Les instruments traditionnels dans la bande-son installent une atmosphère unique, rendant hommage aux racines de Miary Zo.

Mais l’arène ne se contente pas d’être belle : elle semble pensée pour la lisibilité et la fluidité du combat, avec un sol sablonneux qui met en valeur la rapidité et la grâce des mouvements de la combattante.

Miary Zo sera le dernier personnage de la deuxième saison de Tekken 8 après Anna Williams, Fahkumram et Armor King. Elle sera disponible en accès anticipé le 2 décembre et sortira officiellement le 5 décembre, avec le stage Baobab Horizon. L’équipe de développement de Tekken 8 promet également de publier des vidéos et des blogs prochainement afin d’apporter plus d’informations sur le contenu de la bande-annonce.