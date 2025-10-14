Actualités

Phemex lance une campagne innovante pour renforcer la confiance

il y a 44 minutesDernière mise à jour: 13 octobre 2025
Phemex soutient les traders avec une campagne pour plus de confiance et de sécurité.

Le marché des cryptomonnaies traverse une période de grande incertitude. Pour aider les traders à garder confiance, Phemex lance une grande campagne. Cette initiative propose des solutions concrètes pour soutenir les utilisateurs et renforcer la stabilité sur la plateforme.

Une campagne innovante pour rassurer les traders en 2025

La nouvelle Market Confidence Campaign de Phemex s’adresse à tous les traders. Son objectif : offrir un appui solide durant ce moment délicat. La récente volatilité des marchés inquiète de nombreux investisseurs. Pour répondre à cette situation, la campagne propose des outils et incitations clairs. Phemex veut construire une base de confiance sur le long terme, quelle que soit la tendance du marché.

Des avantages exclusifs pour soutenir la confiance des utilisateurs

Pendant la campagne, les utilisateurs bénéficient d’offres inédites :

  • Trading spot à frais zéro : 5 000 places sont réservées pour profiter de transactions sans frais.
  • Cashback de 20 % sur les dépôts : les nouveaux adhérents peuvent recevoir jusqu’à 200 USDT en bonus.
  • Récompenses de parrainage : jusqu’à 50 USDT pour chaque nouveau parrainage réussi.

Ces mesures concrètes permettent d’assurer une expérience plus sûre et plus attractive. Les récompenses encouragent aussi une approche disciplinée dans la gestion de ses actifs numériques.

Phemex s’engage pour un trading plus responsable et transparent

Depuis sa création en 2019, Phemex s’impose comme une plateforme innovante. Transparence, sécurité et efficacité résument l’engagement de la marque envers sa communauté mondiale. La nouvelle gamme d’outils, comme le mode multi-actifs, prouve la volonté d’offrir plus de contrôle aux utilisateurs. Phemex veille à construire un futur où le trading reste fiable, même en cas de turbulences.

En conclusion, la Market Confidence Campaign de Phemex apparaît comme une réponse forte à l’évolution du marché. L’entreprise se distingue par des actions concrètes, pensant avant tout à la confiance et à la sécurité de ses clients. Même en période de baisse, elle montre que la résilience et la discipline sont les clés pour avancer dans le monde des cryptomonnaies.

