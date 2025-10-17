Deux New-Yorkaises secouent Paris : Club Y et YorkSeed réinventent l’écosystème startup européen

Quand Iva Skojo et Jessica Sophia Wong ont posé leurs valises en Europe, rien ne laissait présager qu’elles allaient insuffler un nouveau souffle à la scène startup du Vieux Continent. L’une sortait d’un passage remarqué dans le capital-risque américain, l’autre transformait un simple tableur viral en réseau mondial. À elles deux, elles incarnent une même énergie, celle de New York, appliquée au contexte européen. Leur point de rencontre ? Paris, capitale inattendue de cette alliance transatlantique. Ce duo sans langue de bois, sans plan préétabli, mais avec une conviction forte : l’Europe est prête pour un nouveau type d’écosystème, plus humain, plus agile, plus connecté.

Un pont entre New York et l’Europe

Elles ne se connaissaient pas. Et pourtant, leur trajectoire semblait écrite à l’avance.

Jessica Sophia Wong et Iva Skojo ont chacune quitté New York avec une ambition : bâtir un nouveau type de communauté autour des startups. Pas seulement pour briller, mais pour connecter les bons talents, au bon moment, dans les bons lieux.

Leurs chemins se croisent d’abord virtuellement. Un groupe WhatsApp ici, un événement repéré sur LinkedIn là. Puis, à Paris, la rencontre se concrétise autour… d’un dîner de Thanksgiving. Organisé à la dernière minute par Iva, ce repas entre fondateurs américains et curieux français devient le catalyseur d’un écosystème naissant, hybride, mobile, transatlantique.

Paris n’était pas une évidence. Encore moins un plan. Pour Iva, c’était une escale prolongée après des missions dans des fonds d’investissement. Pour Jessica, un détour personnel qui s’est transformé en opportunité professionnelle. Ce qui les réunit ? Un même regard sur l’Europe : celui d’un terrain sous-estimé, mais rempli de fondateurs brillants, prêts à rayonner mondialement.

Portraits croisés : deux approches, une même énergie

Iva Skojo — L’accélératrice de l’ombre

Iva ne cherche pas la lumière.

Elle préfère bâtir, connecter, structurer. Ancienne diplômée de Columbia, passée par les coulisses de plusieurs family offices et fonds de capital-risque américains, elle arrive à Paris presque par hasard. Mais elle y reste par conviction. Lire plus sur Iva Skojo et Club Y.

En observant la scène tech française, Iva remarque une chose : un potentiel énorme, mais peu de ponts avec l’international. C’est là qu’elle crée Club Y, une communauté fermée, sobre, mais redoutablement efficace. Elle y accueille des fondateurs sélectionnés, souvent issus de l’écosystème US ou curieux de s’y connecter, avec un mantra : qualité, confidentialité, continuité.

Club Y n’est pas un accélérateur comme les autres. Pas de batch massif, pas de démo-day surmédiatisé. Juste des échanges réels, des liens solides, et un ancrage dans le quotidien des fondateurs. Elle anime des salons, des rencontres ciblées, parfois à la dernière minute. Elle teste, écoute, ajuste. C’est du sur-mesure communautaire, pensé avec la rigueur d’un VC mais l’âme d’une hackeuse.

Jessica Sophia Wong — La stratège virale

Jessica, elle, entre dans l’écosystème comme on entre en scène : avec un QR code collé dans le dos.

C’est à South by Southwest 2023 qu’elle lance, presque involontairement, ce qui deviendra YorkSeed. À l’origine ? Un simple fichier Excel recensant les événements gratuits à Austin. Résultat : un bouche-à-oreille fulgurant, un TikTok viral, et des centaines de personnes dans un groupe WhatsApp créé à la volée.

YorkSeed grandit vite, très vite. Mais sans argent, sans plan, sans sponsor. 100 % bootstrapped. Jessica mise tout sur la confiance, l’utilité immédiate, et le bouche-à-oreille communautaire. Son réseau s’étend à Lisbonne, Londres, Paris. Elle fédère aujourd’hui plus de 10 000 membres à travers 50 hubs dans le monde. Chaque ville devient un “passage” vers une autre. Un founder de Paris peut lever à New York. Une VC de Toronto découvre un projet à Lisbonne. Multi-hub, multi-vitesse, multi-voies.

Mais derrière la viralité, il y a une vision. Jessica veut démocratiser l’accès à l’information stratégique : programmes, bourses, financements, visas. YorkSeed, c’est une sorte de Waze de l’écosystème startup : vous savez toujours où aller, avec qui, et pourquoi. Et si vous êtes paumé, quelqu’un vous répond, sans vous juger.

La rencontre : une synergie inattendue

Elles auraient pu ne jamais se croiser.

Et pourtant, leur complémentarité semble aujourd’hui évidente.

Tout commence dans un groupe WhatsApp. Iva, fraîchement arrivée à Londres, y cherche des fondateurs basés en Europe. Elle tombe sur une communauté dynamique, animée par une certaine Jessica Sophia Wong. Elle ne sait pas encore que Jessica est, comme elle, new-yorkaise.

Le lien se tisse à distance : messages, appels, événements relayés sur LinkedIn. Puis vient le fameux dîner de Thanksgiving à Paris. Organisé à la dernière minute par Iva, il réunit une trentaine de profils atypiques : fondateurs US, curieux français, talents en transition. Une soirée sans pitchs, mais avec beaucoup de connexions.

Ce moment scelle une dynamique nouvelle. Iva et Jessica se retrouvent à organiser des événements ensemble à Paris, à Londres, à Davos. Toujours sans trop de moyens, mais avec une efficacité redoutable. Leur podcast commun enregistré à Soho en est l’illustration parfaite : improvisé, mais sincère. Spontané, mais structurant.

Aujourd’hui, elles se partagent les rôles avec fluidité. Jessica se concentre sur la diffusion, événements, partenariats, expansion. Iva structure, sélectionne, approfondit. Deux visions, deux styles, une même volonté : créer une scène startup européenne plus audacieuse, plus connectée, plus humaine.

Paris comme laboratoire

Pourquoi Paris ?

La question revient souvent. Ni Iva, ni Jessica n’avaient prévu d’y poser leurs valises pour y bâtir un écosystème. Et pourtant, tout s’est joué ici.

Pour Iva, Paris arrive après Helsinki et Londres. Un passage prolongé pendant les Jeux Olympiques 2024 devient une évidence : densité de talents, événements concentrés, curiosité locale pour les méthodes américaines. Elle observe un mélange unique : l’ambition à l’américaine, mais une exécution plus posée, plus réfléchie. Club Y y trouve un terrain fertile.

Jessica, elle, découvre la ville par hasard, pour des raisons personnelles. Mais comme toujours chez elle, le personnel devient stratégique. Elle annonce sa présence sur LinkedIn, reçoit une avalanche de messages, et lance son premier événement YorkSeed Paris… en plein mois d’août. Une période habituellement morte ? Résultat : 30 personnes au premier rendez-vous, 50 au suivant. Le ton est donné.

Très vite, les deux entrepreneuses multiplient les actions :

AI Salon pendant VivaTech,

événements communautaires au RAISE Summit,

hackathons au Carrousel du Louvre,

collaborations avec le Hong Kong Trade Development Council,

et même des discussions en cours avec des conférences à Singapour.

Paris devient leur hub pilote.

Un terrain d’expérimentation pour tester des formats, attirer des talents, construire des ponts avec l’Asie, l’Amérique du Nord ou Lisbonne. Ce n’est pas une ville de passage : c’est un nœud, un ancrage. Et c’est ici qu’elles posent leurs fondations européennes.

Un modèle hybride pour l’Europe

YorkSeed et Club Y ne se ressemblent pas.

Et c’est justement ce qui fait leur force. L’une agit comme un amplificateur, l’autre comme un filtre. Ensemble, elles proposent un nouveau modèle d’écosystème, à mi-chemin entre la communauté ouverte et le cercle ultra-curé.

Dans un paysage européen encore très fragmenté, leur approche tranche. Elles misent sur la transversalité, là où d’autres ne pensent qu’en silos. Un founder parisien peut trouver un investisseur à Dubaï. Une investisseuse de Lisbonne peut repérer un talent new-yorkais. À condition d’être bien connecté, bien guidé.

Mais ce modèle ne se contente pas de relier les points. Il propose une culture différente :

Bootstrapping comme philosophie , pas comme contrainte.

, pas comme contrainte. Vulnérabilité assumée : les groupes de soutien mental chez YorkSeed permettent aux fondateurs de souffler sans se vendre.

: les groupes de soutien mental chez YorkSeed permettent aux fondateurs de souffler sans se vendre. Apprentissage horizontal : chez Club Y, un expert en IA peut apprendre la communication à un designer… et vice versa.

Ce modèle hybride répond à une vérité simple : l’Europe a du talent, mais souvent pas les bons codes pour l’exporter. La levée de fonds reste difficile, la culture du “networking” reste prudente. Iva et Jessica apportent une solution : la méthode new-yorkaise, mais traduite, adaptée, localisée.

Et ça fonctionne. Les communautés grossissent, les projets avancent, les ponts se multiplient. Elles ne promettent pas la Silicon Valley en France. Elles proposent autre chose : un réseau ancré, humain, agile, et global.

Et maintenant ?

Paris n’était qu’un début.

Aujourd’hui, Iva Skojo et Jessica Sophia Wong regardent plus loin. Lisbonne, Londres, Helsinki, Dubaï, Singapour… Leurs hubs se multiplient. Mais le cœur du projet reste inchangé : créer des passerelles authentiques entre fondateurs, investisseurs et villes-mondes.

En quelques mois, elles ont su prouver qu’un écosystème peut se construire sans millions levés, sans levée de fonds, sans pedigree académique. Juste avec de l’écoute, de l’envie, et des outils simples : un dîner, un QR code, un groupe WhatsApp.

Ce qu’elles proposent à l’Europe n’est pas une méthode miracle. C’est un modèle durable, centré sur l’humain, renforcé par l’international, propulsé par une énergie très new-yorkaise. Et si tout cela semble né d’un enchaînement de hasards, il ne fait aucun doute que leur impact, lui, est bien structuré.

Reste à savoir si l’écosystème européen saura suivre la cadence.

