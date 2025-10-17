Chess rumble crée l’événement avec un lancement mondial spectaculaire

Chess Rumble débarque dans le monde des jeux mobiles pour tous les amateurs de stratégie et de cartes. Ce nouveau titre signé Gravity promet une aventure unique, pleine de défis et de récompenses. Découvrez tout ce qui fait de ce jeu une référence à ne pas manquer !

Un nouveau jeu de cartes stratégiques alliant échecs et stratégie

Chess Rumble se distingue par son univers inspiré des échecs. Chaque partie se joue sur un échiquier où il faut placer stratégiquement ses personnages. Plus de 60 cartes à collectionner sont disponibles, offrant un large éventail de tactiques. Les joueurs construisent des decks, forment des combos et affrontent leurs rivaux lors de batailles riches en surprises.

Des fonctionnalités innovantes pour une expérience immersive

Ce jeu n’est pas un simple jeu de cartes. Il propose des mécaniques inédites comme le « push » sur l’échiquier, et un matchmaking JcJ en temps réel pour chaque duel. Vous pouvez ainsi mesurer vos talents face à des adversaires du monde entier. De plus, Chess Rumble embarque plusieurs modes : du JcE au combat contre l’IA, chacun trouvera son style de jeu. Un système de championnat saisonnier ajoute une dimension compétitive appréciée.

Événements et récompenses exclusives pour le lancement mondial

Pour célébrer le lancement mondial, Gravity a prévu de nombreuses récompenses. À chaque connexion, les joueurs reçoivent des cadeaux spéciaux. Par exemple, connectez-vous sept fois pour gagner un Giant Pack et quinze fois pour obtenir un Premium Hero Master Origin. Une compétition de classement récompense les trente meilleurs joueurs du mois. L’événement hebdomadaire « Gold Rush » offre encore plus de défis et d’excitation.

Chess Rumble est déjà disponible sur Google Play et l’App Store. Facile à prendre en main, il séduit par sa profondeur stratégique et ses nombreux modes. Les amateurs d’échecs ou de jeux de cartes trouveront ici un nouveau terrain de jeu compétitif. N’attendez plus pour assembler votre deck et vous lancer dans l’arène mondiale !

