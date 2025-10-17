Actualités

Chess rumble crée l’événement avec un lancement mondial spectaculaire

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 17 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Chess Rumble, le jeu de cartes stratégique, arrive dans le monde entier dès maintenant.

Chess Rumble débarque dans le monde des jeux mobiles pour tous les amateurs de stratégie et de cartes. Ce nouveau titre signé Gravity promet une aventure unique, pleine de défis et de récompenses. Découvrez tout ce qui fait de ce jeu une référence à ne pas manquer !

Un nouveau jeu de cartes stratégiques alliant échecs et stratégie

Chess Rumble se distingue par son univers inspiré des échecs. Chaque partie se joue sur un échiquier où il faut placer stratégiquement ses personnages. Plus de 60 cartes à collectionner sont disponibles, offrant un large éventail de tactiques. Les joueurs construisent des decks, forment des combos et affrontent leurs rivaux lors de batailles riches en surprises.

Des fonctionnalités innovantes pour une expérience immersive

Ce jeu n’est pas un simple jeu de cartes. Il propose des mécaniques inédites comme le « push » sur l’échiquier, et un matchmaking JcJ en temps réel pour chaque duel. Vous pouvez ainsi mesurer vos talents face à des adversaires du monde entier. De plus, Chess Rumble embarque plusieurs modes : du JcE au combat contre l’IA, chacun trouvera son style de jeu. Un système de championnat saisonnier ajoute une dimension compétitive appréciée.

Événements et récompenses exclusives pour le lancement mondial

Pour célébrer le lancement mondial, Gravity a prévu de nombreuses récompenses. À chaque connexion, les joueurs reçoivent des cadeaux spéciaux. Par exemple, connectez-vous sept fois pour gagner un Giant Pack et quinze fois pour obtenir un Premium Hero Master Origin. Une compétition de classement récompense les trente meilleurs joueurs du mois. L’événement hebdomadaire « Gold Rush » offre encore plus de défis et d’excitation.

Chess Rumble est déjà disponible sur Google Play et l’App Store. Facile à prendre en main, il séduit par sa profondeur stratégique et ses nombreux modes. Les amateurs d’échecs ou de jeux de cartes trouveront ici un nouveau terrain de jeu compétitif. N’attendez plus pour assembler votre deck et vous lancer dans l’arène mondiale !

Lisez notre dernier article tech : Test – Ghost of Yotei : le souffle du Japon renaît sur PS5

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 17 octobre 2025
Temps de lecture 1 minute
Photo de La Rédaction

La Rédaction

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

UGREEN NAS simplifie le stockage local sécurisé pour particuliers et petites équipes.
Ugreen nas : une solution simple et sécurisée pour votre stockage local
il y a 30 minutes
PlayStation-Plus
PlayStation Plus : voici les titres pour les abonnés Extra & Premium
il y a 7 heures
Bybit, DigiFT et UBS uMINT créent une solution de garantie digitale innovante.
Bybit DigiFT UBS uMINT : une avancée majeure vers la finance digitale
il y a 9 heures
hunter-x-hunter-nen-x-impact-neferpitou
Hunter × Hunter: Nen × Impact : Neferpitou dévoile son gameplay et sa date de sortie
il y a 24 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page