La marque Dreo s’est rapidement fait un nom sur le marché des appareils de confort domestique grâce à des produits modernes, compacts et orientés vers l’efficacité énergétique. Aussi, le Dreo 714S, également commercialisé sous le nom « Whole Room Heater & Circulator 714S », illustre bien cette philosophie : un appareil de chauffage 3D conçu pour chauffer une pièce tout en assurant une circulation d’air homogène. Au prix de 109,99 €, Il s’adresse surtout à des volumes modestes à moyens (salon, bureau, chambre). De plus, équipé d’un élément chauffant PTC en céramique, il est conçu pour chauffer rapidement et maintenir une température stable, tout en diffusant la chaleur de manière homogène grâce à son système de ventilation oscillant.

Ainsi, nous avons mis le Dreo 714S à l’épreuve pour vérifier s’il tient ses promesses : rapidité de chauffe, confort sonore, diffusion homogène de la chaleur et fonctionnalités intelligentes.

Caractéristiques:

Caractéristiques Valeurs annoncées / observées Puissance maximale 2000 W Niveaux de chauffage 3 niveaux (900 W, 1200 W, 2000 W) Vitesses de ventilation / circulation 3 vitesses Mode « Eco » / automatique Oui, un mode éco permet de régler la puissance selon la température ambiante Niveau sonore annoncé 34 dB (en fonctionnement “normal”) Oscillations Oscillation “3D” : horizontale (90°) + verticale (60°) Minuteur Programmation jusqu’à 12h Plage de température de 5°C à 35°C Dimensions (LxLxH) 27,94 cm x 18cm x 31,5 cm Système de sécurité Protection à 8 niveaux, 360°. Certification CE.

Unboxing du Dreo 714S

À la réception, le Dreo 714S arrive dans un carton sobre, fidèle au style de la marque : un visuel du produit, ses principales caractéristiques techniques mises en avant, et un emballage solide qui inspire confiance.

À l’ouverture, nous découvrons :

le chauffage soigneusement protégé par des cales en mousse,

la télécommande incluse (pratique pour contrôler l’appareil à distance),

un guide d’utilisation multilingue, clair et illustré,

et bien sûr, le 714S déjà monté, prêt à l’emploi sans assemblage compliqué.

La première impression est positive : l’appareil est compact mais robuste, avec un design discret qui rappelle un petit ventilateur moderne. Aussi, on remarque tout de suite la large grille de sortie circulaire, pensée pour une diffusion efficace, et les commandes tactiles élégantes sur le dessus.

Mise en route et prise en main du Dreo 714S

Dès la première utilisation, le Dreo 714S se montre simple à utiliser. Une fois branché, on l’allume depuis le panneau tactile placé sur le dessus. Les commandes réagissent vite et les modes s’affichent clairement. On passe facilement d’un niveau de puissance à l’autre, on active l’oscillation ou on lance le mode éco en quelques gestes.

Concernant le format, il peut se poser au sol ou sur un meuble, une table. Il est relativement petit et peut être déplacé facilement.

L’oscillation 3D, horizontale (90°) et verticale (60°), attire tout de suite l’attention. Une fois activée, elle diffuse la chaleur dans toute la pièce et évite les zones froides. Contrairement à beaucoup de chauffages d’appoint qui chauffent seulement devant eux, le 714S répartit l’air chaud de manière plus uniforme.

Côté ergonomie, l’appareil reste compact et léger. Ainsi, on peut le déplacer facilement d’une pièce à l’autre, et il ne prend pas de place une fois installé. La télécommande renforce le confort en permettant de régler l’appareil à distance. La prise en main est donc rapide et l’usage reste fluide au quotidien.

Chauffage et diffusion du Dreo 714S

Le Dreo 714S est pensé pour réchauffer rapidement une pièce tout en répartissant la chaleur de façon plus homogène grâce à son système d’oscillation.

Son élément chauffant PTC en céramique permet une montée en température rapide tout en optimisant la consommation d’énergie. En mode chauffage fort, le flux d’air chaud se ressent en quelques minutes, même dans les coins éloignés. L’oscillation 3D améliore la répartition et évite les zones froides.

En mode chauffage “fort” (niveau élevé), on sent rapidement un flux d’air tiède voire chaud — l’effet est perceptible en quelques minutes, même dans les coins éloignés.

Grâce à l’oscillation 3D, l’appareil réussit à éviter les “points froids” apparents que l’on obtient parfois avec les chauffages classiques statiques.

Le niveau “moyen” est souvent suffisant pour une ambiance confortable dans des températures modérées.

En mode “éco / auto”, l’appareil ajuste sa puissance pour maintenir une température cible, ce qui peut éviter une surchauffe inutile. Toutefois, selon les conditions (fenêtres ouvertes, courants d’air) l’appareil peut parfois “sur-réagir” ou alterner fréquemment entre les niveaux.

Bruit

Comme tout chauffage soufflant, le Dreo 714S génère un léger niveau sonore qui varie selon la puissance utilisée.

Sur les vitesses les plus basses, le fonctionnement reste discret et peut passer inaperçu dans une pièce de vie calme. À l’inverse, lorsque l’appareil fonctionne à pleine puissance, le souffle devient plus présent, sans toutefois atteindre un niveau gênant pour un usage quotidien. Pour un usage nocturne, les modes doux ou éco sont donc plus adaptés. Aussi, cela reste comparable à un petit ventilateur en fonctionnement soutenu.

Connectivité & contrôle intelligent

Le Dreo 714S se contrôle directement depuis son panneau tactile, avec la télécommande incluse ou depuis l’application Dreo sur smartphone (iOS et Android). De plus, l’application permet d’ajuster la puissance, d’activer l’oscillation, de programmer une minuterie ou de sélectionner un mode en quelques gestes.

Par ailleurs, l’appareil fonctionne également avec Amazon Alexa et Google Assistant. Une fois connecté au Wi-Fi, on peut l’allumer, l’éteindre ou modifier ses réglages à la voix. Ainsi, cette compatibilité le rend facile à intégrer dans une installation domotique déjà en place.

Sécurité et matériaux

Le Dreo 714S utilise une grille de protection qui limite les risques de contact direct avec l’élément chauffant. Le boîtier reste stable avec dispositif anti-basculement. Les protections intégrées contre la surchauffe coupent automatiquement l’appareil en cas de problème. Ces dispositifs offrent un niveau de sécurité rassurant pour une utilisation domestique.

Par ailleurs, les matériaux sont solides et donnent une impression de durabilité. Le boitier est ignifuge. L’oscillation se fait sans à-coups, ce qui traduit une bonne qualité mécanique. Toutefois, comme tout chauffage, la sortie d’air devient chaude en fonctionnement prolongé, ce qui impose de garder une distance de sécurité avec les objets et d’éviter de placer l’appareil trop près de textiles ou de meubles sensibles à la chaleur.

Conclusion

En somme, le Dreo 714S offre une solution intéressante pour qui cherche un chauffage d’appoint connecté, capable de diffuser la chaleur de manière homogène dans une pièce. Aussi, Il combine plusieurs atouts : des modes réglables, une oscillation 3D efficace, une connectivité avec application et assistants vocaux, le tout dans un format compact et moderne. Toutefois, on note un souffle plus présent à pleine puissance et une efficacité qui dépend de l’isolation. Facile à utiliser, il chauffe vite et répartit bien la chaleur dans une pièce de taille moyenne. Au prix de 109,99 euros, le Dreo 714S représente un bon compromis entre confort, design compact et fonctions connectées.

