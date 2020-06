Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (2 juin). Au programme aujourd’hui, iPhone compatibles avec iOS 14, nouvelles fonctionnalités Android 11 et Sony reporte sa conférence PS5.

De nouvelles fonctionnalités Android 11 dévoilées

Les aficionados d’Android le savent : la version 11 du système d’exploitation mobile est très proche de son officialisation par Google. Apportant de nouvelles fonctionnalités, il semble que les smartphones Pixel de Google aient eu droit à un avant-goût avant son annonce officielle. Cette dernière aurait dû avoir lieu aujourd’hui, mais la situation aux États-Unis a incité Google à repousser sa conférence. Parmi les nouveautés attendues et dévoilées en avance, la plus significative est le « Power Menu ». Rester appuyer sur le bouton d’alimentation permettrait d’éteindre le smartphone, mais proposerait aussi d’autres fonctions widgets pour la domotique et les paiements sans contact. Un nouveau lecteur multimédia aurait également pris place dans le panneau de contrôle de la barre de notification. Le dock de navigation proposera des applications en fonction de leur utilisation et certains paramètres de l’appareil seront mieux détaillés à l’aide d’illustrations. Vous pouvez consulter notre article qui détaille ces fonctionnalités juste ici.







iOS 14 sera compatible avec les iPhone supportant iOS 13

Malgré la crise liée au Covid-19, Apple prépare la présentation d’iOS 14 pour l’été 2020. Attendue lors de la prochaine WWDC, la mise à jour majeure de cette année risque de faire des heureux. En effet, d’anciens iPhone comme l’iPhone 6s auront le droit à cette mise à jour. Bien que ce ne soit qu’une rumeur pour le moment, cela suit la volonté de la firme de Cupertino de proposer des OS plus stables au détriment de certaines nouveautés. Un choix qui s’est révélé payant avec iOS 13. Les plus anciens smartphones, l’iPhone 6S et SE sortie respectivement en 2015 et en 2016, seraient alors disponible pour la grande mise à jour annuelle. Ainsi, tous les modèles d’iPhone supportant iOS 13 seront compatibles avec iOS 14. Un joli pied de nez pour tous les détracteurs d’Apple accusant la marque d’obsolescence programmée.

Sony reporte sa conférence PS5 en raison du climat social

Initialement prévue le 4 juin, Sony apporte une mauvaise nouvelle quant à sa prochaine conférence. Elle a en effet reporté la conférence pour sa PlayStation 5. À travers un tweet, la compagnie indique que ce n’est pas le bon moment face au climat social actuel notamment aux États-Unis. Pour rappel, la PS5 devrait être une grosse avancée technique par rapport à la PS4 avec 10.3 téraflops de puissance. Elle devrait être notamment équipée d’un GPU AMD, d’un SSD particulièrement rapide ainsi que d’un lecteur Blu-Ray en 4K. Elle serait aussi accompagnée d’une nouvelle manette revue au goût du jour. Malheureusement, la multinationale n’a pas encore précisé la prochaine date pour la conférence.

On espère que les actualités du jour autour de Sony, iPhone et Android. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti