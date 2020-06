Samsung Galaxy A : machine arrière sur les batteries

Qui n’a jamais rencontré un téléphone avec une batterie amovible ? Ce système existe depuis l’an 2000 et s’est éteint peu à peu. Un retour en arrière de la part de Samsung se fera sur le futur Galaxy A01. Celui-ci sera selon des données présentent sur internet aux alentours des cent euros pour la fin d’année. Un prix qui n’est pas anodin. Étant donné qu’une ancienne version du Galaxy A01 est sortie en 2019 au tarif de cent euros. Nos confrères de chez SamMobile ont trouvé une image d’une batterie amovible de 3300 mAh sur internet. Celle-ci serait pour un projet du nom de SM-A013F confirmant en soit qu’elle est bien à destination des prochains Galaxy A.

Un Galaxy A d’entré/milieu de gamme

Ce nouveau téléphone de chez Samsung devrait posséder seize ou 32 gigas de stockages. Il possèderait plusieurs coloris dont le noir, bleu et rouge seulement en Asie. Les Européens ne pourraient pas l’acquérir directement. Ce nouveau Galaxy A de chez Samsung serait un modèle entré de gamme voir même milieu de gamme. Selon le processeur et la mémoire vive qui sera dessus. Pour revenir au dernier Samsung Galaxy A se sorti, celui-ci propose un SoC Qualcomm Snapdrong 439. Il possède un double objectif photo à l’arrière, deux gigas de mémoires vives et seize gigas de stockage.

Celui-ci est compatible dual SIM, Wifi, Bluetooth et Radio FM. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. Que pensez-vous du futur Samsung Galaxy A avec une batterie amovible. D’ailleurs, Samsung continue en quelque sorte de sortir des téléphones avec une batterie amovible en passant par la série Galaxy Xcover. Cette série est vendue seulement dans quelques pays de notre planète. Un retour vers le passé serait-il bénéfique ? En tout cas, ça réglerait beaucoup de soucis et réduirait les coûts de fabrications.