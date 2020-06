Remplir et signer un PDF avec Chrome, un remake de Red Dead Redemption et Facebook vous aide à effacer vos posts – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (3 juin). Au programme aujourd’hui, Chrome va permettre de remplir et signer les PDF, Facebook vous aide à effacer vos posts et un remake de Red Dead Redemption.

Un remake de Red Dead Redemtpion pour 2021

Fort du succès de sa franchise Red Dead Redemption, Rockstar Games compte sortir un remake du premier volet de la saga sur la PS5, la Xbox Series X et sur PC. Annoncé pour 2021, le jeu profiterait d’une refonte totale du moteur Rage. Cela apporterait ainsi des fonctionnalités de Red Dead Redemption 2 inexistante sur le premier épisode. Avec un remake d’une telle envergure, les joueurs pourront patienter jusqu’à la sortie de GTA 6, une sortie est prévue a minima en 2023. De plus, les remakes ayant le vent en poupe, il est normal de voir de plus en plus de licence améliorer des jeux déjà existants pour les faire (re)découvrir aux gamers du monde entier.

Chrome va vous permettre de remplir et signer des PDF

Vous lisez probablement cet article via ce célèbre navigateur, Google Chrome. Très complet et bourré de fonctionnalité, vous avez sans aucun doute déjà ouvert des documents dans le navigateur, tels que des présentations Powerpoint, des images, des PDF… il est donc très bien capable de jouer le rôle de visionneur de documents. Et pourquoi pas éditeur ? Récemment, lors du confinement, il fallait remplir un formulaire à chaque sortie. Et quand on veut remplir un document PDF de façon numérique, il faut passer par un logiciel tel qu’Adobe ou Foxit Reader, mais il se peut que Chrome intègre cette fonctionnalité prochainement.

Déjà capable de remplir des formulaires, un ajout dans le code source de Chromium (le projet OpenSource à la base du navigateur) permettrait de sauvegarder le contenu d’un formulaire complété depuis son navigateur. Jusqu’à maintenant, les formulaires sauvegardés étaient vierges, mais cela devrait être corrigé prochainement et faciliter la complétion des documents.

Facebook vous aide à supprimer massivement vos posts

Facebook vient d’introduire un nouvel outil de gestion pour vos posts. Appelé « Manage Activity », il permet de trier vos anciens posts. Jusqu’ici, si vous voulez supprimer tous vos posts de 2014 par exemple, il fallait supprimer vos posts un par un. Désormais, grâce à cet outil, vous pourrez le faire beaucoup plus facilement. Il est accessible à partir de votre profil. Après avoir sélectionné les publications concernées, vous pourrez soit les supprimer soit les archiver. Si vous les retirez, elles partiront dans la corbeille où elles seront détruites au bout de 30 jours. Dans le cas de l’archivage, vos posts ne seront plus visibles publiquement, mais resteront quand même à votre disposition pour garder des souvenirs. Conscient de l’importance de l’empreinte numérique, Manage Activity devrait aider pas mal d’utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité devrait d’abord arriver sur les applications Android et iOS avant d’atterrir sur les autres plateformes.

