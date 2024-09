Reolink transforme la sécurité domestique avec l’Altas PT Ultra

Reolink, entreprise renommée dans le domaine de la sécurité intelligente, vient de lancer une nouvelle caméra révolutionnaire. L’Altas PT Ultra, une caméra à batterie 4K, promet de redéfinir les standards de la sécurité domestique.

lancement révolutionnaire de l’altas PT ultra par Reolink

Le 26 septembre 2024, Reolink a dévoilé l’Altas PT Ultra à Wilmington, Delaware. Cette caméra est désormais en vente en Australie pour 329,99 dollars australiens. Une option avec panneau solaire de 6 watts est également disponible pour 359,99 dollars australiens.

Présentée pour la première fois à l’IFA Berlin 2024, elle a remporté 17 récompenses « Best of IFA 2024 », décernées par des médias comme Newsweek, Android Authority et PCMag.

caractéristiques innovantes de l’altas PT ultra

L’Altas PT Ultra propose une résolution 4K 8MP et une batterie de 20 000 mAh. Elle offre jusqu’à 12 heures d’enregistrement continu en 4K par jour. En mode veille, elle peut durer jusqu’à 500 jours avec une seule charge.

La caméra dispose d’une option de pré-enregistrement pour capturer des séquences de 10 secondes avant la détection de mouvement.

une vision nocturne en couleur sans équivalent

Grâce à la technologie ColorX de Reolink, l’Altas PT Ultra offre une vision en couleur, même de nuit. Elle utilise un objectif à ouverture F1,0 et un capteur 1/1,8’’. Aucun projecteur ni LED infrarouge ne sont nécessaires pour cette performance.

surveillance intelligente et couverture complète

L’Altas PT Ultra couvre tout, avec une rotation de 355° et une inclinaison de 90°. Son IA détecte les personnes, véhicules et animaux, réduisant les fausses alarmes. La fonction de suivi automatique capture et enregistre les objets en mouvement, informant les utilisateurs des événements essentiels.

Les utilisateurs bénéficient d’une couverture de deux ans et d’une assistance clientèle 24h/24, 7j/7, avec six mois supplémentaires pour les utilisateurs enregistrés.

En conclusion, Reolink élève la sécurité domestique avec l’Altas PT Ultra. Sa résolution 4K, sa batterie durable, sa vision nocturne exceptionnelle et sa couverture complète redéfinissent la protection des foyers et entreprises. Pour plus d’informations, visitez le site Reolink.com.

Lisez notre dernier article tech : Apple : « HomeAccessory » débarque avec un écran carré, une puce A18 pour l’IA et bien plus encore