Bitcoin : Claude retrouve le mot de passe d’un portefeuille crypto à 400 000 dollars

Avez-vous déjà ressenti cette sueur froide après avoir oublié le code de votre carte bancaire ? Imaginez maintenant que ce trou de mémoire vous prive d’une véritable fortune endormie sur Internet. C’est l’histoire incroyable d’un investisseur qui pensait avoir perdu ses précieux jetons numériques pour toujours. Heureusement pour lui, une technologie moderne est venue à son secours de façon totalement inattendue.

Une fortune virtuelle totalement inaccessible

Le marché des cryptomonnaies a connu une croissance exponentielle depuis l’apparition du Bitcoin en 2009. À cette époque, la célèbre monnaie virtuelle ne valait que quelques centimes d’euro. Un internaute, connu sous le pseudonyme de @cprkrn sur les réseaux sociaux, a eu le nez creux il y a une dizaine d’années. Il a acheté cinq Bitcoins pour une somme totale de 1 250 dollars environ. Au fil des ans, le cours du marché a explosé de manière spectaculaire. Aujourd’hui, le capital de cet investisseur a atteint une valeur immense de près de 400 000 dollars.

Cependant, une mauvaise surprise attendait le propriétaire de ce trésor technologique. En effet, ses jetons reposaient sagement sur la plateforme Blockchain.com, mais les accès restaient totalement verrouillés. L’homme avait en effet modifié son mot de passe lors d’une soirée festive sous l’emprise du cannabis. À son réveil, sa mémoire a totalement flanché et le précieux sésame s’est volatilisé. Sans cette combinaison secrète, son immense plus-value restait un simple chiffre abstrait sur un écran.

Des années de recherches infructueuses

Le propriétaire dépité n’a pas baissé les bras immédiatement face à cette situation critique. Il a passé plusieurs années à tenter de craquer son propre système de sécurité. L’investisseur a testé des milliers de combinaisons différentes en exploitant ses souvenirs personnels. Malheureusement, aucune tentative manuelle n’a fonctionné et le portefeuille est resté obstinément clos. Les années ont défilé et l’espoir de revoir cet argent s’est progressivement évaporé.

Face à cet échec cuisant, l’homme a décidé de tenter le tout pour le tout en utilisant les outils numériques actuels. Il a confié son problème à l’intelligence artificielle Claude, un agent conversationnel développé par la société Anthropic. Cette décision s’est avérée être le meilleur choix de sa vie financière. L’utilisateur a tout simplement téléversé les archives de son vieil ordinateur de l’époque universitaire dans l’interface de l’IA.

Le miracle technologique opéré par Claude

La puissance de calcul de l’outil a fait basculer le destin de cet investisseur désespéré. L’intelligence artificielle a exploré les fichiers obsolètes et les documents oubliés à une vitesse record. Au cours de cette fouille numérique, l’algorithme a repéré une note mnémotechnique cachée dans les dossiers. Ce texte court contenait les indices nécessaires pour reconstituer l’accès perdu. Grâce à cette découverte majeure, le propriétaire a récupéré l’intégralité de ses 400 000 dollars.

L’expansion des outils d’Anthropic sur le marché

Cette réussite éclatante montre la polyvalence grandissante des technologies développées par Anthropic. Ces outils s’imposent désormais comme des assistants indispensables au quotidien pour l’analyse de données complexes. D’ailleurs, les entreprises adoptent massivement ces solutions pour booster leur productivité interne. Pour en savoir plus sur cette révolution, vous pouvez lire comment Anthropic défie Microsoft et Claude s’installe au cœur de la suite Office.

La guerre des données entre les géants du Web

La capacité d’analyser des historiques de fichiers massifs devient un argument commercial majeur pour les créateurs d’IA. Les utilisateurs cherchent logiquement à transférer leurs documents vers les plateformes les plus performantes pour obtenir de l’aide. Les leaders du secteur adaptent donc leurs fonctionnalités pour faciliter la migration des profils. Vous découvrirez cette tendance dans l’article qui explique que Gemini de Google prépare l’importation de vos données ChatGPT et Claude.

Une immense joie et des précédents célèbres

Le dénouement heureux de cette affaire a provoqué une euphorie totale chez le cyber-investisseur. Ce dernier a partagé son immense soulagement sur son compte X, l’ancien réseau social Twitter. Dans son message, il a chaleureusement remerciement l’équipe d’Anthropic pour ce miracle. L’homme a même affirmé avec humour qu’il donnerait le prénom du patron de l’entreprise, Dario Amodei, à son futur enfant.

HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU 😍https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe — 🍜 (@cprkrn) May 13, 2026

Cette histoire se termine bien, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde dans l’univers de la finance décentralisée. Par exemple, un programmateur nommé Stefan Thomas a lui aussi égaré ses codes d’accès. Cet homme risque de perdre définitivement la somme astronomique de 200 millions de dollars. Un autre individu a fait pire en jetant par erreur son disque dur à la poubelle. Or, son appareil contenait 7 500 Bitcoins et l’infortuné a même contacté la NASA pour fouiller la décharge municipale.