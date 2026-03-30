Gemini : Google prépare l’importation de vos données ChatGPT et Claude

Le monde de l’intelligence artificielle s’apprête à vivre une petite révolution en matière d’interopérabilité. Selon des découvertes récentes dans le code de l’application Android, Google travaille sur une fonctionnalité majeure pour Gemini. Il s’agit de la possibilité d’importer vos historiques de chat et vos préférences depuis des services concurrents comme ChatGPT et Claude. Fini le sentiment d’être « prisonnier » d’un écosystème ? Voici ce que l’on sait sur cette option qui pourrait changer la donne pour les utilisateurs d’IA.

Pourquoi l’importation de données est-elle un tournant pour Gemini ?

Jusqu’à présent, changer d’assistant IA signifiait souvent repartir de zéro. Autrement dit, l’IA choisie devait réapprendre vos habitudes, votre style de rédaction et vos projets en cours. Toutefois, avec cet outil de migration, Google s’attaque directement à la « friction » du changement de plateforme.

1. Le transfert de la « Mémoire » (Context Transfer)

L’une des fonctionnalités les plus attendues concerne la mémoire de l’IA. Plutôt que de réexpliquer à Gemini que vous préférez des réponses concises ou que vous travaillez sur un projet spécifique, vous pourriez importer un résumé de votre profil utilisateur généré par une autre IA.

2. Migration des historiques de conversation

L’analyse de l’APK (le fichier source de l’application) révèle que Gemini pourrait bientôt accepter des fichiers d’archives (souvent au format .zip) pesant jusqu’à 5 Go. Cela permettrait de conserver une trace de vos échanges passés et de poursuivre des réflexions entamées ailleurs, directement dans l’interface de Google.

Ce qu’il faut savoir sur cette fuite

Il est crucial d’apporter quelques précisions :

Expertise technique : Ces informations proviennent d’un « APK Teardown ». Cela signifie que le code est présent, mais que la fonctionnalité n’est pas encore activée. Google teste souvent des options qui ne voient jamais le jour.

Ces informations proviennent d’un « APK Teardown ». Cela signifie que le code est présent, mais que la fonctionnalité n’est pas encore activée. Google teste souvent des options qui ne voient jamais le jour. Limites actuelles : Pour l’instant, le transfert semble se limiter au texte. Les images générées ou les documents analysés dans les applications sources pourraient ne pas être pris en charge lors de la première phase de déploiement.

Pour l’instant, le transfert semble se limiter au texte. Les images générées ou les documents analysés dans les applications sources pourraient ne pas être pris en charge lors de la première phase de déploiement. Confidentialité et Fiabilité : Google devra garantir une sécurité absolue lors du traitement de ces archives personnelles. L’importation de données massives soulève des questions sur la manière dont ces informations seront utilisées pour affiner le profil publicitaire ou l’entraînement des modèles.

Bien que l’option ne soit pas encore officiellement disponible, voici comment anticiper si vous envisagez de migrer vers Gemini :

Exportez vos données : La plupart des IA (OpenAI, Anthropic) proposent déjà une option d’exportation de données dans leurs paramètres de confidentialité. Nettoyez vos fils de discussion : Profitez-en pour supprimer les conversations obsolètes afin de ne pas saturer la limite de 5 Go annoncée. Surveillez les mises à jour : Restez à l’affût des prochaines versions de l’application Google sur le Play Store.

Conclusion : Google veut devenir votre assistant universel

En facilitant l’importation de données concurrentes, Google ne se contente pas d’ajouter une option technique. En effet, il positionne Gemini comme le hub central de votre vie numérique. Si vous hésitiez à quitter ChatGPT par peur de perdre vos archives, cet argument pourrait bientôt disparaître.