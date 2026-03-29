OpenAI abandonne son projet de chatbot pour adultes !

Le virage est amorcé. Alors que Sam Altman laissait entendre il y a quelques mois qu’OpenAI pourrait « traiter les adultes comme des adultes » en assouplissant les restrictions sur les contenus matures, l’entreprise vient de faire machine arrière. Selon des informations relayées par Engadget et le Financial Times, le projet de « mode adulte » (surnommé en interne Citron) est officiellement suspendu pour une durée indéterminée. Pourquoi ce revirement de situation et qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir de ChatGPT ? Décryptage.

OpenAI se heurte au défi de la vérification de l’âge

La raison principale invoquée pour l’abandon de ce chatbot érotique est d’ordre technique et sécuritaire. En effet, OpenAI a été confronté à une limite majeure : la fiabilité de ses systèmes de contrôle.

Une marge d’erreur critique : Les tests internes ont révélé un taux d’échec de plus de 10% dans les mécanismes de vérification de l’âge.

Les tests internes ont révélé un taux d’échec de plus de dans les mécanismes de vérification de l’âge. La protection des mineurs avant tout : Dans un contexte réglementaire de plus en plus strict (notamment avec l’AI Act en Europe), laisser un mineur sur dix accéder à des contenus explicites représentait un risque juridique et éthique inacceptable pour la firme de San Francisco.

Éthique et image de marque : La fin des « Side Quests »

Au-delà de l’aspect technique, OpenAI fait face à une pression interne croissante. De nombreux employés et conseillers ont exprimé leurs craintes quant à la dérive vers des IA « compagnes ».

Le risque identifié est double :

L’attachement émotionnel : L’entreprise s’inquiète des conséquences psychologiques à long terme. Plus précisément, si les utilisateurs développent des relations simulées avec des modèles d’IA sexualisés. L’alignement avec la mission : Proposer du contenu pour adultes semblait en contradiction directe avec l’objectif affiché d’OpenAI. En effet, ce dernier voulait créer une intelligence artificielle générale (AGI) qui profite à l’humanité entière.

Désormais, la consigne est claire : l’entreprise veut mettre fin aux « quêtes secondaires » (side quests) pour se concentrer sur son cœur de métier.

Le pivot vers la productivité et le raisonnement

Ce renoncement s’inscrit dans une restructuration plus large. Après avoir également mis en pause le développement public de Sora (son générateur de vidéos), OpenAI réalloue ses ressources vers des outils à haute valeur ajoutée professionnelle :

Le codage informatique : Amélioration des assistants de programmation.

Amélioration des assistants de programmation. Le raisonnement logique : Développement de modèles capables de résoudre des problèmes complexes (comme la série de modèles o1).

Développement de modèles capables de résoudre des problèmes complexes (comme la série de modèles o1). La sécurité des données : Renforcement de la fiabilité des sorties de l’IA.

En résumé

L’abandon du mode adulte marque la fin d’une parenthèse ambiguë pour OpenAI. En se recentrant sur la productivité et le raisonnement, l’entreprise de Sam Altman cherche à consolider sa crédibilité auprès des entreprises et des régulateurs mondiaux. L’IA de demain sera donc plus « cerveau » que « compagne ».