Adieu Sora : OpenAI annonce l’arrêt de son application phare

C’est une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe dans la Silicon Valley. OpenAI a effectivement annoncé la fermeture officielle de Sora, son application révolutionnaire de génération de vidéos par intelligence artificielle. Alors que l’outil semblait dominer le marché depuis son lancement fin 2024, ce retrait soudain marque un tournant historique pour l’entreprise dirigée par Sam Altman. Pourquoi un tel revirement ? Quelles sont les conséquences pour l’industrie ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur la fin de l’ère Sora.

Clap de fin pour Sora malgré un succès fulgurant

Lancée en grande pompe, Sora avait rapidement conquis le grand public, atteignant le sommet de l’App Store en un temps record. La version « Sora 2 » promettait même de démocratiser la production cinématographique. Pourtant, seulement six mois après cette mise à jour majeure, OpenAI tire la prise.

Cette décision entraîne l’arrêt immédiat de l’application mobile, de l’interface web et, plus surprenant encore, des fonctionnalités vidéo intégrées à ChatGPT.

Le divorce à 1 milliard de dollars avec Disney

L’information la plus marquante de cette annonce reste la rupture du partenariat avec Disney. Signé il y a peine trois mois, cet accord de 1 milliard de dollars devait permettre aux créateurs d’utiliser les licences Marvel, Pixar et Star Wars au sein de Sora.

Suite à l’annonce d’OpenAI, Disney a immédiatement exercé sa clause de résiliation. Cet échec souligne les difficultés de concilier la génération de contenu par IA avec la protection rigoureuse de la propriété intellectuelle des grands studios.

Pourquoi OpenAI abandonne-t-il la vidéo ?

Plusieurs facteurs stratégiques et techniques expliquent ce retrait massif :

Le coût énergétique et financier : Maintenir Sora en ligne coûtait environ 15 millions de dollars par jour en puissance de calcul. Une somme colossale, même pour un géant comme OpenAI.

Maintenir Sora en ligne coûtait environ en puissance de calcul. Une somme colossale, même pour un géant comme OpenAI. La préparation de l’IPO (Introduction en Bourse) : Pour rassurer les investisseurs, OpenAI souhaite se concentrer sur des secteurs plus rentables et moins risqués juridiquement : le codage , le raisonnement complexe et la robotique .

Pour rassurer les investisseurs, OpenAI souhaite se concentrer sur des secteurs plus rentables et moins risqués juridiquement : le , le et la . Les défis de modération : Entre la lutte contre les deepfakes et les polémiques sur le droit d’auteur, la pression réglementaire est devenue un frein majeur au développement de l’outil.

L’après-Sora : Cap sur le projet « Spud »

Si Sora s’éteint, l’innovation ne s’arrête pas pour autant. En effet, OpenAI a déjà annoncé le développement final de son prochain grand modèle, au nom de code « Spud ». Ce nouveau moteur devrait se concentrer sur la productivité et le raisonnement logique. Il devrait ainsi délaisser la création de contenu visuel pur pour une approche plus utilitaire de l’IA.

Ce que les utilisateurs doivent faire

Si vous avez utilisé Sora pour vos projets, voici les étapes à suivre :

Sauvegardez vos créations : OpenAI mettra bientôt en place un outil pour exporter vos vidéos avant la fermeture définitive des serveurs. Surveillez le calendrier : Les accès API pour les développeurs seront progressivement restreints dans les prochaines semaines.

L’avis de la rédaction

Le retrait de Sora est une leçon d’humilité pour le secteur de l’IA générative. Il démontre que la puissance technologique ne suffit pas face aux réalités économiques et juridiques. Alors que des concurrents comme Google (Veo) ou Runway pourraient tenter de récupérer ces parts de marché, OpenAI semble faire le pari de la « raison » en se recentrant sur les fondations de l’intelligence artificielle générale (AGI).