Tragique : Epic Games supprime 1 000 postes et ferme plusieurs modes de Fortnite

Alors ça, personne ne l’avait vu venir, vu le “succès” du battle royale le plus populaire au monde ! Hier, Epic Games,le géant derrière Fortnite, confirmé le licenciement de plus de 1 000 employés, soit environ un cinquième de ses effectifs. Une décision lourde, qui, selon le PDG, serait due à un “recul de l’engagement des joueurs dans Fortnite”.

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“Une situation plus stable pour Epic Games”

Nous ne sommes qu’à la fin du trimestre 2026, mais le calvaire continue dans l’industrie du gaming. Après NetEase qui coupe ses vivres à Nagoshi Studio, c’est au tour d’Epic Games de faire face à une vague de licenciement massif. Tim Sweeney, le PDG, a lui-même annoncé la mauvaise nouvelle via une note interne, rendue publique quelques minutes plus tard.

“Aujourd’hui, nous licencions plus de 1 000 employés d’Epic”, peut-on lire dans la note. “Je suis désolé que nous en soyons à nouveau là. Le déclin de l’engagement envers Fortnite, qui a commencé en 2025, signifie que nous dépensons bien plus que ce que nous gagnons. Suite à cela, nous devons procéder à des coupes importantes pour assurer le financement de l’entreprise. Ces licenciements, associés à plus de 500 millions de dollars d’économies identifiées dans les contrats, le marketing et la suppression de certains postes vacants, nous placent dans une situation plus stable.”

Epic Games has laid off over 1000 employees https://t.co/NTCdxm7mZt pic.twitter.com/CZvvYICAf7 — Wario64 (@Wario64) March 24, 2026

Mais alors, pourquoi cette soudaine décision ? La seule explication réside dans la hausse du prix des V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite, il y a quelques semaines. Selon Epic Games, c’est le seul moyen pour les joueurs de “contribuer à payer les factures” du célèbre battle royale. Toutefois, l’éditeur estime que ces factures sont encore trop élevées.

Dans la foulée, plusieurs modes de jeu intégrés à Fortnite vont disparaître. Ballistic s’arrêtera alors dès le 16 avril prochain, suivi de Festival Battle Stage, également retiré à la même date. Enfin, Rocket Racing terminera sa course courant octobre 2026.

C’est la deuxième fois qu’Epic Games est touché par d’importants licenciements. Le premier a eu lieu en 2023, le géant ayant à l’époque supprimé 16 % de ses effectifs.