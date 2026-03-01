Licenciements chez Full Circle : le studio derrière skate. procède à une “restructuration”

Le climat reste tendu dans l’industrie du jeu vidéo, et le studio Full Circle n’a pas échappé pas aux turbulences. Hier, le studio en charge du développement de skate. a confirmé une vague de licenciements dans le cadre d’une restructuration interne. Une décision qui, selon EA, vise à offrir un “meilleur support pour l’avenir du jeu à long terme ». On vous explique.

La raison derrière les licenciements au sein de l’équipe de skate.

C’est via une communication officielle que Electronic Arts, maison mère du studio, a confirmé que plusieurs postes étaient concernés par une réorganisation des équipes. Pour le moment, le nombre exact d’employés touchés reste inconnu. Toutefois, une chose est sûre : il s’agit bel et bien d’une opération de licenciements.

Ci-dessous le communiqué officiel d’EA :

“Depuis le lancement de l’accès anticipé (de skate.) en septembre, des dizaines de millions d’entre vous ont foulé le sol de San Vansterdam. Votre passion, votre créativité et vos retours ont renforcé notre conviction quant au potentiel de skate. Alors que skate. continue d’évoluer, notre studio se transforme. Nous réorganisons Full Circle afin de mieux soutenir l’avenir à long terme de skate. et de concentrer l’équipe sur ce qui compte le plus pour vous : l’excellence.”

“Ces changements impliquent des modifications de la structure de notre équipe, impactant certains postes. Les membres de l’équipe concernés sont des collègues et amis talentueux qui ont contribué à bâtir les fondations de skate. Leur créativité et leur dévouement sont profondément ancrés dans l’expérience de jeu actuelle. Cette décision ne remet pas en cause leur contribution et nous nous engageons à les accompagner durant cette transition.”

Malgré ces départs, le message se veut rassurant : le développement de skate. continue. “Notre travail sur skate. se poursuit. Nous avons hâte de collaborer avec vous pour accélérer notre développement, être plus à votre écoute et vous offrir une expérience toujours plus riche. Notre engagement envers skate. et les millions de joueurs qui y croient reste intact.”

Pour Full Circle, l’enjeu est désormais clair. Maintenant, le studio doit stabiliser la production, maintenir la feuille de route de skate. et regagner la confiance de sa communauté. Pour rappel, le jeu est disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.