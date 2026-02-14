Tragique : peu après le lancement de Highguard, Wildlight Entertainment licencie déjà une partie de son équipe

Assistons-nous à un Concord 2.0 ? En tout cas, c’est ce qui semble se produire chez Wildlight Entertainment. À peine quelques semaines après la sortie de Highguard, le studio procède déjà à des licenciements massifs. La mauvaise nouvelle, révélée d’abord par les développeurs eux-mêmes, ont depuis été confirmés par l’entreprise. Mais que se passe-t-il ? Réponse ci-dessous.

Voir aussi : 2XKO est en train d’agoniser ? Riot Games réduit déjà l’équipe de développement du jeu

Des licenciements révélés par les développeurs

L’alerte est venue de LinkedIn, via un message publié par Alex Graner, level designer ayant travaillé sur Highguard. Dans son post, le développeur explique avoir été licencié, tout comme “la plupart de l’équipe de Wildlight Entertainment”. Il évoque également l’existence de nombreux contenus conçus mais jamais publiés, laissant entendre une rupture brutale dans le cycle de développement du jeu.

Rapidement, plusieurs développeurs du studio ont rapidement relayé le message d’Alex. Une chose est donc sûre : les licenciements ne concernaient pas quelques postes isolés, mais bien une large portion des équipes de production.

Face à l’ampleur des réactions, Wildlight Entertainment a officiellement confirmé les licenciements. Dans son communiqué sur X, le studio parle d’une “décision difficile”, mais un “groupe central de développeurs” reste en place afin d’assurer le maintien et le support de Highguard. Aucun chiffre précis n’a été communiqué, mais l’entreprise reconnaît qu’une part significative de ses effectifs a été remerciée.

Vous pouvez voir le communiqué dans le tweet ci-dessous :

Today we made an incredibly difficult decision to part ways with a number of our team members while keeping a core group of developers to continue innovating on and supporting the game.



We're proud of the team, talent, and the product we've created together. We're also grateful… — Wildlight Entertainment (@WildlightEnt) February 12, 2026

Highguard, un lancement sous pression

Ces licenciements interviennent peu de temps après la sortie de Highguard, le jeu vidéo de tir à la première personne multijoueur et free-to-play de Wildlight Entertainment. Malheureusement, les retours des joueurs et les premiers indicateurs d’engagement semblent avoir été en deçà des attentes. Les chiffres sur Steam Charts parlent d’eux-mêmes :

Pour Highguard, l’avenir repose désormais sur une équipe réduite, dont la capacité à faire évoluer le jeu reste incertaine. Espérons qu’il suivra pas la même route que Concord, et qu’il ne finira pas aux oubliettes dès la première année de son existence.