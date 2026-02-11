2XKO est en train d’agoniser ? Riot Games réduit déjà l’équipe de développement du jeu 

À peine lancé officiellement, 2XKO traverse déjà sa première zone de turbulences. Hier, Riot Games a annoncé une réduction significative de l’équipe de développement du jeu de combat 2v2 issu de l’univers League of Legends. Une annonce surprise, qui a suscité la peur et l’indignation au sein de la nouvelle communauté. On fait le point dans les lignes ci-dessous.

Une restructuration majeure chez Riot Games pour 2XKO

La mauvaise nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans la twittosphère mondiale. Dans un communiqué officiel relayé sur X, Riot Games a annoncé une réduction importante des effectifs dédiés à 2XKO. Conséquence : le studio a licencié environ 80 employés, soit près de la moitié de l’équipe initialement mobilisée sur le projet.

Selon RIOT Games, cette décision se justifie par des résultats en dessous des attentes en matière d’engagement des joueurs. Et ce, quelques semaines seulement après la sortie complète du jeu sur PC et consoles. “Je tiens à vous dire que cette décision n’a pas été prise à la légère”, déclare Tom Cannon, le lead director de 2XKO, dans le communiqué. “Lorsque nous sommes passés du PC à la console, nous avons constaté des tendances constantes dans la façon dont les joueurs interagissaient avec 2XKO. Le jeu a trouvé un écho auprès d’un public passionné, mais la dynamique globale n’a pas atteint le niveau nécessaire pour soutenir une équipe de cette taille à long terme.”

…Et la suite ?

RIOT Games se veut toutefois clair : le développement de 2XKO continue. Une équipe réduite reste en place afin d’assurer le suivi du jeu, les correctifs techniques et les ajustements de gameplay basés sur les retours de la communauté. “Avec une équipe plus petite et plus concentrée, nous allons nous atteler à la tâche et apporter des améliorations clés au jeu, notamment certaines des demandes que vous nous avez déjà faites parvenir. Nous vous ferons part de certains de nos projets très prochainement”, ajoute Tom Cannon.

Le studio évoque également une volonté de donner au titre “une trajectoire plus durable”, en concentrant les ressources sur les éléments jugés essentiels à l’expérience de jeu. Les employés touchés par la restructuration se verraient proposer des opportunités de reclassement internes ou des indemnités de départ, conformément aux pratiques habituelles de RIOT.

Enfin, Tom Cannon a rassuré la communauté que les ambitions esports de 2XKO restent inchangées. RIOT confirme ainsi que le programme compétitif prévu pour 2026 reste maintenu. Cette information était importante pour la FGC, qui voyait en 2XKO un futur pilier de la scène compétitive.

Si l’annonce de RIOT marque un coup d’arrêt brutal dans le développement initial de 2XKO, elle ne signe pas sa fin pour autant. Riot Games joue désormais la carte de la prudence, misant sur une équipe plus restreinte pour tenter d’inscrire le jeu dans le temps. On attend la suite de l’histoire !