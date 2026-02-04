Actualités

Tekken 8 : Bandai Namco dévoile les combattants de la Saison 3

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 3 février 2026
2 minutes de lecture
tekken-8-saison-3-dlc

Bandai Namco a profité de la grande finale du Tekken World Tour 2025 pour lever le voile sur la Saison 3 de Tekken 8. Au programme : le retour de deux personnages emblématiques de la licence, et une mise à jour majeure pensée pour la scène compétitive. Voici tout ce qu’il faut retenir des annonces officielles.

À lire également : Dragon Ball: Sparking! ZERO prépare un “gros DLC” pour l’été. On vous dévoile tout ! 

“Retour aux sources” pour la saison 3 de Tekken 8

Clap de fin pour la saison compétitive de 2025 sur Tekken 8 ! Le week-end dernier, tous les meilleurs joueurs du monde se sont donnés rendez-vous à Malmö, en Suède, pour les finales de la Tekken World Tour 2025. Cette fois, les coréens sont revenus en force sur le podium, avec la victoire de Yoon “Lowhigh” Sun-woong, le prodige de DRX.

L’événement a également réservé quelques surprises pour la communauté Tekken mondiale. En annonçant l’arrivée de la saison 3, Bandai Namco a confirmé une mise à jour d’équilibrage d’envergure pour Tekken 8. Cette dernière vise à ajuster les écarts de puissance entre personnages et à revoir certains aspects du Heat System. Le matchmaking classé sera également ajusté, désormais basé sur le rang du personnage utilisé plutôt que sur le rang global du joueur. Ceci, afin de “revenir aux sources”, selon le studio japonais.

tekken-8-roadmap

Maintenant, place aux combattants. Le premier personnage DLC de la Saison 3 n’est autre que Kunimitsu, la kunoichi emblématique de Tekken Tag 2 et Tekken 7. Elle fera son retour au printemps 2026, avec un accès anticipé de 120 heures pour les détenteurs du pass.

Bandai Namco a également officialisé deux autres combattants. D’abord Bob, attendu à l’été 2026, déploiera son mélange atypique de vitesse et de puissance malgré son gabarit imposant. Roger Jr., le kangourou culte de la licence, le rejoindra quelques mois après. Son retour est prévu à l’automne 2026, avec un style vestimentaire à la Marduk. Est-ce que ce nouvel outfit cache un easter egg ? Pour l’instant, mystère…

La Saison 3 de Tekken 8 comptera quatre personnages DLC au total. Le dernier, prévu pour l’hiver 2026, n’a pas encore été dévoilé. Sa sortie coïncidera avec l’arrivée d’un nouveau stage inédit, également inclus dans le Season Pass.

il y a 4 minutesDernière mise à jour: 3 février 2026
2 minutes de lecture
Photo de Eric

Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

Articles similaires

Lemon Learning élargit son offre aux applications desktop grâce à l’acquisition d’Aidaxis.
Lemon Learning franchit un cap avec l’acquisition réussie d’Aidaxis
il y a 1 heure
Les écrans holographiques pare-brise promettent une conduite plus sûre et intuitive.
Les écrans holographiques pare-brise offrent une avancée spectaculaire
il y a 3 heures
Monport Laser lance la série GT et propose des promotions inédites pour la Saint-Valentin.
Monport Laser sublime la gravure avec ses offres exceptionnelles
il y a 4 heures
Zoomex lance une campagne européenne avec des récompenses et avantages sportifs uniques.
Zoomex frappe fort en Europe avec des offres exclusives et sportives
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page