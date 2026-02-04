Tekken 8 : Bandai Namco dévoile les combattants de la Saison 3

Bandai Namco a profité de la grande finale du Tekken World Tour 2025 pour lever le voile sur la Saison 3 de Tekken 8. Au programme : le retour de deux personnages emblématiques de la licence, et une mise à jour majeure pensée pour la scène compétitive. Voici tout ce qu’il faut retenir des annonces officielles.

“Retour aux sources” pour la saison 3 de Tekken 8

Clap de fin pour la saison compétitive de 2025 sur Tekken 8 ! Le week-end dernier, tous les meilleurs joueurs du monde se sont donnés rendez-vous à Malmö, en Suède, pour les finales de la Tekken World Tour 2025. Cette fois, les coréens sont revenus en force sur le podium, avec la victoire de Yoon “Lowhigh” Sun-woong, le prodige de DRX.

L’événement a également réservé quelques surprises pour la communauté Tekken mondiale. En annonçant l’arrivée de la saison 3, Bandai Namco a confirmé une mise à jour d’équilibrage d’envergure pour Tekken 8. Cette dernière vise à ajuster les écarts de puissance entre personnages et à revoir certains aspects du Heat System. Le matchmaking classé sera également ajusté, désormais basé sur le rang du personnage utilisé plutôt que sur le rang global du joueur. Ceci, afin de “revenir aux sources”, selon le studio japonais.

Maintenant, place aux combattants. Le premier personnage DLC de la Saison 3 n’est autre que Kunimitsu, la kunoichi emblématique de Tekken Tag 2 et Tekken 7. Elle fera son retour au printemps 2026, avec un accès anticipé de 120 heures pour les détenteurs du pass.

Bandai Namco a également officialisé deux autres combattants. D’abord Bob, attendu à l’été 2026, déploiera son mélange atypique de vitesse et de puissance malgré son gabarit imposant. Roger Jr., le kangourou culte de la licence, le rejoindra quelques mois après. Son retour est prévu à l’automne 2026, avec un style vestimentaire à la Marduk. Est-ce que ce nouvel outfit cache un easter egg ? Pour l’instant, mystère…

La Saison 3 de Tekken 8 comptera quatre personnages DLC au total. Le dernier, prévu pour l’hiver 2026, n’a pas encore été dévoilé. Sa sortie coïncidera avec l’arrivée d’un nouveau stage inédit, également inclus dans le Season Pass.