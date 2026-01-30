Dragon Ball: Sparking! ZERO prépare un “gros DLC” pour l’été. On vous dévoile tout !

Même si Dragon Ball AGE 1000 est en route, la machine Sparking est loin d’être à l’arrêt. Pour entamer la deuxième année de Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco et Spike Chunsoft ont profité du 40ᵉ anniversaire de Dragon Ball pour dévoiler un programme de contenu particulièrement chargé pour le jeu. Au programme : un DLC majeur attendu cet été, comprenant de nouvelles fonctionnalités solo, un roster étendu et de nouveaux modes de jeu. Plus de détails dans les prochaines lignes.

Deux mises à jour gratuites et de nouveaux combattants pour Dragon Ball: Sparking: ZERO

Dragon Ball: Sparking! ZERO s’apprête à vivre un deuxième souffle très attendu par sa communauté. Avant même de parler DLC payant, Bandai Namco a confirmé l’arrivée de deux mises à jour gratuites destinées à renforcer le mode solo du jeu. La première mise à jour, disponible depuis le 26 janvier, introduira un mode inédit baptisé Mission 100. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un ensemble de 100 défis variés, conçus pour tester la maîtrise des mécaniques de combat et encourager l’expérimentation à travers le roster particulièrement dense du jeu

Une seconde mise à jour gratuite viendra compléter l’offre au printemps 2026. Elle embarquera un nouveau mode Survie, où il s’agira d’enchaîner les combats sur une seule barre de santé, façon marathon tactique.

Le plat principal arrivera toutefois en été 2026, sous la forme d’un DLC présenté comme “gros” par l’éditeur lui-même. Contrairement aux packs classiques centrés sur quelques personnages, celui-ci adoptera une structure bien plus ambitieuse.

Le DLC inclura notamment :

de nouveaux personnages jouables, dont Super Android 17 , King Piccolo ou encore Super Saiyan Bardock

, ou encore des costumes alternatifs et options de personnalisation

de nouvelles arènes

un nouveau mode de jeu exclusif

La nature de ce mode n’a pas encore été détaillée. Cependant, le choix de Bandai Namco de l’intégrer au cœur du DLC confirme que l’extension ne sera pas un simple add-on cosmétique.

En attendant l’arrivée du DLC, appréciez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :