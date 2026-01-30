Actualités

Kerogo Finance réalise une acquisition majeure et rassurante à Paris

Kerogo Finance renforce son offre globale avec l’acquisition d’ExperFinance à Paris.

Le groupe Kerogo Finance vient d’annoncer une nouvelle étape de son développement à Paris. En effet, le groupe acquiert le cabinet spécialisé ExperFinance & Associés. Cette opération marque un tournant stratégique pour renforcer son offre et accompagner mieux encore les entrepreneurs.

Une acquisition stratégique pour Kerogo Finance à Paris

L’acquisition d’ExperFinance par Kerogo Finance est bien plus qu’un simple rapprochement. Elle s’inscrit dans une volonté claire : devenir le partenaire de confiance des chefs d’entreprises. ExperFinance, installé à Paris, s’adresse principalement aux professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. Forte de son expérience, l’équipe rejoint le groupe tout en gardant sa proximité avec les clients.

Une offre comptable à 360° dédiée aux entrepreneurs

Kerogo Finance entend aller plus loin que la comptabilité classique. Son ambition est de proposer un accompagnement complet des dirigeants. L’arrivée d’ExperFinance élargit ainsi l’offre avec :

  • Un conseil juridique et social sur-mesure
  • Une direction financière externalisée
  • Le contrôle de gestion et des outils de pilotage
  • Des services de conciergerie dédiés aux dirigeants

Avec cette palette de solutions, les entrepreneurs peuvent désormais se concentrer sur la croissance de leur activité en toute sécurité.

Renforcement du conseil aux secteurs hôtels et restaurants

Grâce à cette intégration, Kerogo Finance renforce son expertise auprès des hôtels, cafés et restaurants. Les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre ont des besoins spécifiques en termes de ressources humaines et de gestion. Le nouveau groupe apporte des réponses adaptées : des outils de contrôle de gestion performants, des reportings réguliers et un conseil RH pointu. L’objectif est d’offrir une vision simple et actionnable de la performance aux dirigeants qui doivent prendre des décisions rapides.

En résumé, Kerogo Finance affirme sa volonté de se positionner comme le copilote de confiance des entrepreneurs, tout en innovant dans l’accompagnement global des TPE et PME. Cette acquisition montre la dynamique de croissance du groupe et son ambition d’élargir continuellement ses services pour répondre à tous les enjeux des dirigeants d’entreprise. D’ici 2030, le groupe vise à devenir le leader incontournable du secteur en France.

