OpenAI lance Prism, une plateforme IA gratuite pour accélérer la recherche

OpenAI vient de présenter Prism, une plateforme gratuite pensée pour les chercheurs et les étudiants. Cet outil combine la rédaction scientifique, la collaboration et la préparation à la publication dans un seul espace de travail. Propulsé par GPT‑5.2, Prism se veut un assistant intelligent qui simplifie les tâches complexes et accélère la production de contenus scientifiques. L’objectif n’est pas de remplacer les chercheurs, mais de leur offrir un copilote capable de fluidifier leur quotidien.

Prism repose sur Crixet, une plateforme LaTeX basée sur le cloud qu’OpenAI a récemment acquise. LaTeX est la norme pour la mise en forme des documents scientifiques, mais il reste difficile à maîtriser pour beaucoup. Toutegois, Prism modernise cette expérience en intégrant directement un assistant IA dans l’éditeur. Par conséquent, les chercheurs peuvent rédiger, corriger et mettre en forme leurs travaux sans perdre de temps sur des détails techniques.

Par ailleurs, l’outil permet aussi de discuter avec GPT‑5.2 pour explorer des idées, résoudre des problèmes ou améliorer la clarté d’un texte. Les utilisateurs peuvent demander des suggestions de références, des reformulations ou des explications précises. Prism devient alors un véritable partenaire de réflexion, capable d’accompagner les scientifiques dans toutes les étapes de leur recherche.

Prism est disponible gratuitement pour tous les détenteurs d’un compte personnel ChatGPT. OpenAI prévoit aussi un accès organisationnel pour les forfaits Business, Team, Enterprise et Education. Cette ouverture vise à encourager la collaboration entre chercheurs, enseignants et étudiants, en centralisant leurs échanges dans un même espace.

La plateforme intègre des fonctions de relecture assistée, de gestion des citations et de recherche de références. Elle automatise la mise en forme et réduit le temps consacré aux corrections. Les chercheurs peuvent ainsi se concentrer sur le fond de leurs travaux, tout en bénéficiant d’un environnement moderne et efficace. Avec Prism, OpenAI ambitionne de devenir un acteur incontournable de la recherche scientifique. Et ce, en offrant un outil gratuit et puissant qui facilite la production et la diffusion des connaissances.