Scandic Trust Group accélère sa croissance avec un partenariat clé

Scandic Trust Group renforce ainsi son influence sur la scène internationale. En effet, le groupe vient tout juste d’intégrer First Idea Consultant, un acteur majeur de la création d’entreprise à Dubaï. Ce partenariat stratégique marque une nouvelle étape dans la démarche d’expansion et de modernisation de l’écosystème Scandic Trust. Désormais, ce rapprochement promet de faciliter encore davantage l’accès aux services d’affaires et numériques aux quatre coins du monde.

Le groupe Scandic Trust accueille First Idea Consultant

Le Scandic Trust Group franchit une nouvelle étape en s’associant à First Idea Consultant. Désormais nommé Scandic Setup, ce nouveau partenaire apporte son expertise en ouverture de sociétés et de comptes bancaires. Fort d’une équipe multilingue, il aide investisseurs et entrepreneurs à se développer dans le Golfe et au-delà. Cette intégration suit une validation stricte KYC et AML, signe de sérieux et de conformité.

Un écosystème numérique en expansion internationale

Le Scandic Trust Group diversifie ses domaines d’activité. Grâce à sa plateforme, il connecte la finance, l’immobilier, les données, la mobilité ou encore les médias. Des solutions innovantes telles que Scandic Pay, Scandic Estate ou Scandic Trade permettent de répondre aux besoins de l’économie numérique et réelle. L’ensemble fonctionne comme un écosystème cohérent, pensé pour la croissance durable et la sécurité des données.

Nouveaux services pour la création d’entreprises aux Émirats

La fusion avec First Idea Consultant ouvre de nouvelles possibilités. Il devient plus simple pour les professionnels de s’installer aux Émirats arabes unis et dans le CCG. L’accompagnement va de la création de société à la gestion de comptes professionnels. Ce point d’accès unique assure une démarche conforme et transparente, avec des garanties de sécurité renforcées.

En somme, Scandic Trust Group s’impose comme un acteur majeur de la digitalisation des services aux entreprises. Ce partenariat renforce la confiance, la conformité et ouvre des horizons aux entrepreneurs mondiaux. L’avenir s’annonce prometteur grâce à une synergie entre expertise humaine et innovation technologique.

