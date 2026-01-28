Bandai Namco dévoile un nouveau projet Dragon Ball, baptisé AGE 1000

Le 40ème anniversaire de Dragon Ball n’aura pas seulement été l’occasion de célébrer quatre décennies d’influence culturelle ! Après Dragon Ball FighterZ et Sparking! ZERO, Bandai Namco a levé le voile sur un nouveau projet vidéoludique majeur intitulé Dragon Ball Game Project AGE 1000. Une production en gestation depuis plusieurs années, qui remettrait grandement en avant le nom d’Akira Toriyama.

Dragon Ball AGE 1000 : un projet développé depuis 7 ans ?

Project AGE 1000. C’est donc le nom provisoire que portera le prochain jeu Dragon Ball de Bandai Namco, dévoilé pendant l’événement Dragon Ball Genkidamatsuri. Selon les informations communiquées lors de l’annonce, son développement remonte à environ six à sept ans, à l’époque où Akira Toriyama était encore en vie.

Et en parlant de Toriyama, Bandai Namco a confirmé que le créateur de Dragon Ball a grandement participé à ce gros projet. Il serait même derrière la création du nouvel univers et à la conception de nouveaux personnages avant sa disparition en 2024. Dragon Ball AGE 1000 introduira ainsi un nouveau monde Dragon Ball avec un casting inédit, dont un protagoniste aperçu brièvement dans le teaser d’annonce. Cerise sur le gâteau : ce dernier est capable notamment de se transformer en Super Saiyan…

Revivez l’annonce du projet dans la vidéo ci-dessous :

Pour l’heure, Dragon Ball AGE 1000 n’a pas encore révélé ses plateformes de lancement, mais Bandai Namco vise une sortie en 2027. L’éditeur n’a pas non plus confirmé ni le genre du jeu ni sa structure ludique. Les spéculations vont de l’action-RPG à l’open world, en passant par un possible successeur spirituel à Dragon Ball Online, mais aucune piste n’a été validée officiellement.

Bandai Namco a toutefois assuré que de nouveaux éléments seront disponibles lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, prévu les 18 et 19 avril à Los Angeles.

À suivre de très près !