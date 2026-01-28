Uink propose une solution innovante et durable pour l’affichage digital

Le marché de l’affichage numérique évolue. Avec le lancement mondial de uink, une marque de Milesight, la promesse d’une signalisation numérique intelligente et durable devient réalité. L’objectif ? Proposer une alternative éco-responsable pour informer, orienter et promouvoir dans tous les secteurs professionnels.

Une technologie de papier électronique au service de l’économie d’énergie

Grâce à son papier électronique intelligent, uink s’attaque à la consommation excessive des écrans numériques traditionnels. Sa technologie innovante permet de réduire la consommation d’énergie de 99 % par rapport aux systèmes classiques. Les écrans offrent jusqu’à 60 mois d’autonomie, limitant ainsi les frais d’entretien et l’impact environnemental. Cela répond parfaitement aux exigences ESG et de développement durable, de plus en plus prioritaires dans les entreprises et collectivités.

Connectivité LoRa et intégration facile dans les entreprises

Avec uink, fini les limites de portée. Les solutions intègrent la connectivité LoRa, mais aussi Wi-Fi, BLE et Cat 1. Elles couvrent ainsi de grands sites, des bâtiments entiers, même sur plusieurs niveaux. L’écosystème ouvert de uink permet une intégration transparente grâce à une API ouverte. Les entreprises peuvent facilement connecter les écrans à leurs systèmes d’informations, applications mobiles et services cloud, pour une gestion en temps réel.

Des écrans uink adaptés à tous les secteurs et usages professionnels

La gamme uink est polyvalente :

Monochrome (9,7″ et 13,3″)

Quatre couleurs (4,2″)

Toutes couleurs haute résolution (jusqu’à 31,5″)

Les écrans, certifiés IP65, résistent à l’eau et à la poussière. Ils s’installent facilement dans les hôpitaux, écoles, hôtels, commerces, ou industries. Ils servent à l’affichage des soins, des promotions en magasin, des plannings ou des consignes de sécurité. Chaque secteur trouve une solution adaptée pour une information claire, visible et durable.

En résumé, uink transforme l’affichage numérique. Sa technologie économe, sa connectivité et sa capacité d’intégration positionnent la marque comme une référence pour un futur plus intelligent et responsable. Choisir uink, c’est opter pour une signalisation efficace et écologique, déjà prête à relever les défis de demain.

