Meta étend les publicités sur Threads à tous les utilisateurs

Threads, le réseau social lancé par Meta en juillet 2023, franchit une nouvelle étape. Après une phase de test dans une trentaine de pays, l’entreprise annonce que les publicités seront désormais visibles par tous les utilisateurs dans le monde. Cette décision confirme l’intégration de Threads dans l’écosystème publicitaire de Meta, déjà bien établi avec Facebook et Instagram. Avec plus de 400 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, la plateforme devient un nouvel espace stratégique pour les annonceurs.

Threads connaît une croissance rapide qui attire les annonceurs

Depuis son lancement, Threads a connu une progression fulgurante. En effet, en moins de trois ans, l’application est passée de 200 millions d’utilisateurs à plus de 400 millions. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, voit dans Threads un potentiel comparable à celui d’Instagram lors de ses débuts. Il estime que le réseau pourrait atteindre un milliard d’utilisateurs dans les prochaines années. Cette croissance attire naturellement les marques, qui cherchent à toucher une audience jeune et engagée.

Désormais, les publicités sur Threads utiliseront le système d’intelligence artificielle de Meta. Celui-ci permet de cibler les utilisateurs avec un haut niveau de personnalisation, en fonction de leurs centres d’intérêt et de leur activité en ligne. Les formats disponibles incluent les images, les vidéos et les carrousels, intégrés directement dans le fil de discussion. Meta promet une expérience fluide, sans perturber la navigation des utilisateurs.

Les publicités sur Threads connaîtront un déploiement progressif à l’échelle mondiale

Meta précise que l’arrivée des publicités sur Threads commencera dès la semaine prochaine. Le déploiement sera progressif et pourrait prendre plusieurs mois avant d’être complet. Par ailleurs, les annonceurs qui avaient déjà accès à des tests dans certains pays, comme les États-Unis et le Japon, pourront désormais cibler une audience mondiale. Cette ouverture représente une opportunité majeure pour les marques qui souhaitent diversifier leur présence sur les réseaux sociaux.

Pour les utilisateurs, cette évolution marque un tournant. En effet, Threads, initialement perçu comme une alternative plus simple et épurée à X (anciennement Twitter), adopte désormais le modèle économique classique des réseaux sociaux. Les publicités deviendront une partie intégrante de l’expérience, comme sur Facebook et Instagram. Reste à savoir si cette stratégie renforcera l’engagement ou si, au contraire, elle suscitera des critiques de la part de ceux qui pensaient utiliser une plateforme sans publicité.