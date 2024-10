Adyen marque le secteur avec des innovations majeures en paiements

Adyen continue de montrer son leadership dans le domaine des paiements en personne. Adyen a récemment lancé une série de nouveaux produits qui redéfinissent ce secteur. Ce développement souligne son engagement envers l’innovation. Découvrons ces nouveautés en détail.

Nouveau terminal de comptoir SFO1 d’Adyen : une révolution

Adyen a dévoilé le terminal de comptoir SFO1, un appareil Android multimédia innovant. Doté d’un écran tactile de 8 pouces, le SFO1 combine les fonctions des terminaux traditionnels avec des écrans orientés vers le client. Cette solution améliore l’expérience de paiement en magasin. En intégrant des contenus vidéo riches, les marques peuvent interagir de manière dynamique avec les clients. Le SFO1 simplifie également l’intégration aux systèmes de points de vente existants tout en réduisant les encombrements et les coûts.

Lancement mondial des solutions Klarna et Alipay+

Adyen innove en lançant les solutions Klarna et Alipay+ dans les magasins du monde entier. Les commerçants peuvent désormais offrir une expérience de paiement cohérente, en ligne et en magasin. Klarna permet le paiement différé, une tendance qui continue de croître. Quant à Alipay+, il répond aux besoins des consommateurs internationaux, notamment les voyageurs asiatiques. Cette double intégration permet aux détaillants d’atteindre un public plus large et diversifié.

Expansion de la technologie Tap To Pay sur Android

La demande de paiements sans contact explose. Adyen étend sa solution Tap To Pay sur Android en Europe, aux Émirats arabes unis, à Hong Kong, en Malaisie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette technologie transforme tout appareil Android compatible NFC en terminal de paiement sécurisé. Elle réduit ainsi les coûts initiaux pour les commerçants et offre plus de flexibilité. Adyen propose aussi un kit de développement et une application de paiement, facilitant l’intégration et le contrôle.

En conclusion, Adyen continue de se positionner comme un leader du secteur des paiements. Avec le lancement du terminal SFO1, l’intégration mondiale de Klarna et Alipay+, et l’expansion de la technologie Tap To Pay sur Android, Adyen démontre son engagement envers des expériences de paiement innovantes. Les commerçants et les consommateurs bénéficient ainsi de solutions de paiement avancées et pratiques.

Lisez notre dernier article tech : Reolink transforme la sécurité domestique avec l’Altas PT Ultra