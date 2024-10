TEST – Cherry M64 Pro, M68 Pro et MX 3.1, les dernières nouveautés périphériques Cherry Xtrfy

Cherry Xtrfy ne cesse de surprendre avec une nouvelle gamme de périphériques gaming. Ils sont conçus pour satisfaire les joueurs les plus exigeants. Les souris M64 Pro Wireless et M68 Pro Wireless, ainsi que le clavier MX 3.1 et le tapis de souris GP5 Amnis Blue, promettent des performances de haut vol. Ces accessoires sont pensés pour les passionnés à la recherche de précision et d’ergonomie, tout en offrant une durabilité impressionnante. Nous les avons testés pour vous. Voici notre verdict.

Notre avis en bref

Les produits Cherry Xtrfy allient design premium et performances inégalées. La M64 Pro Wireless et la M68 Pro Wireless brillent par leur légèreté et leur réactivité. Elles ont des des taux de polling allant jusqu’à 8000 Hz. Le clavier MX 3.1, quant à lui, propose une frappe douce et silencieuse. C’est possible grâce à des switches MX2A, tandis que le tapis GP5 Amnis Blue assure une glisse parfaite. Le tout forme un écosystème robuste, pensé pour des sessions de jeu ou de travail prolongées.

Unboxing des périphériques Cherry Xtrfy

Dès l’ouverture, Cherry Xtrfy montre son savoir-faire sur ces périphériques. Chaque périphérique est soigneusement emballé dans une boîte robuste, qui reflète immédiatement la qualité du produit. À l’intérieur, on découvre les souris M64 Pro et M68 Pro, protégées par des inserts en mousse. Le clavier MX 3.1 est lui aussi parfaitement calé, accompagné d’un câble USB-C détachable et de quelques accessoires pratiques comme l’outil de retrait des touches. Quant au tapis GP5 Amnis Blue, il se déploie avec une facilité déconcertante grâce à son format XL et sa surface en tissu ultra-rapide.

L’unboxing laisse une première impression de haute qualité. Les finitions sont impeccables, chaque produit semble pensé pour durer. Cherry Xtrfy soigne les détails, et cela se ressent dès la prise en main.

Design et ergonomie des périphériques Cherry Xtrfy

La M64 Pro Wireless et la M68 Pro Wireless se distinguent avant tout par leur légèreté et leur design soigné. Pesant à peine 55 g, ces souris offrent une prise en main idéale pour les longues sessions de jeu. La M64 propose une forme ergonomique adaptée aux droitiers, tandis que la M68 adopte un design symétrique pour plus de polyvalence. Les deux modèles arborent une surface mate avec un revêtement UV, assurant une excellente durabilité et une prise stable, même lors des mouvements rapides. Leur design compact permet une excellente mobilité, tout en conservant une précision redoutable grâce aux capteurs Pixart 3395.

Par ailleurs, les périphériques Cherry Xtrfy sont pensés pour l’ergonomie. Ainsi, le clavier MX 3.1, quant à lui, impressionne par sa robustesse et son élégance. Construit avec un châssis en aluminium, il respire la solidité tout en restant léger. Les switches MX2A de Cherry assurent une frappe fluide et silencieuse, idéale pour les joueurs et les professionnels. Le rétroéclairage RGB personnalisable ajoute une touche esthétique, parfaitement adaptée à ceux qui aiment personnaliser leur setup. L’ergonomie du clavier est soignée, avec une disposition des touches bien pensée et une structure qui réduit efficacement le bruit lors de la frappe, même intense. Un vrai confort pour les sessions prolongées.

Utilisation et performances

La M64 Pro et la M68 Pro offrent des performances impressionnantes. Avec un taux de polling atteignant 8000 Hz, elles garantissent une réactivité exceptionnelle. Cette rapidité, couplée au capteur Pixart 3395, permet une précision millimétrée, indispensable pour les jeux compétitifs. Les clics sont francs et réactifs, grâce aux switches Huano, tandis que la connexion sans fil 2.4 GHz assure une stabilité sans faille. Aucun décalage perceptible, même lors des mouvements les plus brusques. De plus, leur autonomie de 90 heures permet de longues sessions sans interruption, un point fort pour les joueurs intensifs.

Le clavier MX 3.1 ne déçoit pas non plus côté performances. Avec ses switches MX2A, il offre une frappe précise et rapide, idéale pour les gamers comme pour les professionnels de la bureautique. Le logiciel Cherry Utility permet une personnalisation avancée des touches, des macros et des effets lumineux, rendant le clavier encore plus polyvalent. Grâce à son taux de polling de 1000 Hz, il réagit instantanément aux frappes, garantissant une fluidité optimale. Ajoutez à cela un N-key rollover et une fonction anti-ghosting, et vous obtenez un clavier parfaitement adapté aux exigences des joueurs les plus pointilleux. Les périphériques Cherry Xtrfy sont donc pensés pour la performance.

Autonomie et recharge

La M64 Pro et la M68 Pro brillent par leur autonomie impressionnante. Avec une capacité de batterie permettant jusqu’à 90 heures d’utilisation en mode standard, ces souris sans fil vous accompagnent durant de longues sessions sans faillir. Que ce soit en pleine partie ou en utilisation bureautique, vous n’aurez pas à vous soucier de les recharger constamment. Le rechargement, quant à lui, se fait rapidement grâce au câble USB-C inclus. En seulement quelques heures, les souris sont de nouveau prêtes à fonctionner à pleine puissance. Une gestion de batterie efficace qui fait vraiment la différence.

Le clavier MX 3.1, lui, n’a pas besoin de gestion de batterie, car il fonctionne en mode filaire avec un câble USB-C détachable. Cela assure une utilisation continue sans craindre de panne de batterie au pire moment. Ce choix de connexion filaire garantit aussi une stabilité et une réactivité optimales, cruciales pour les joueurs qui ne peuvent tolérer aucune latence. Le câble tressé est robuste, mais reste flexible pour faciliter le positionnement du clavier sur le bureau, assurant une expérience utilisateur fluide et sans compromis.

Conclusion : que valent les périphériques Cherry Xtrfy ?

En conclusion, Cherry Xtrfy propose une gamme de produits qui excelle à la fois par leur design soigné et leurs performances remarquables. Les souris M64 Pro Wireless et M68 Pro Wireless se démarquent par leur légèreté, leur précision et leur autonomie, tandis que le clavier MX 3.1 offre une expérience de frappe confortable et personnalisable. Le tapis de souris GP5 Amnis Blue complète parfaitement l’ensemble, apportant confort et précision aux mouvements. Cherry Xtrfy prouve une fois de plus qu’elle est une marque à suivre pour les gamers à la recherche de matériel fiable et performant. Un excellent choix pour ceux qui exigent le meilleur de leur équipement.

