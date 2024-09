Cherry Xtrfy dévoile ses nouveautés à la Gamescom 2024

Cherry Xtrfy, fusion de deux grandes marques de périphériques gaming, fait son grand retour à la Gamescom 2024. Après une année marquée par des innovations dans le secteur, Cherry Xtrfy s’apprête à dévoiler une gamme de produits qui promet de transformer l’expérience des joueurs. Ces nouveautés, combinant l’ingénierie allemande de Cherry avec le design suédois de Xtrfy, visent à satisfaire les gamers les plus exigeants en matière de performance, de durabilité et de personnalisation.

Une gamme complète de souris gaming ultra-légères

Cherry Xtrfy présente à la Gamescom 2024 ses nouvelles séries de souris gaming, M64 et M68, conçues pour garantir des performances de haut niveau. La série M64 se distingue par son design ergonomique, idéal pour les longues sessions de jeu. La M68, quant à elle, propose une forme symétrique, répondant aux besoins des joueurs préférant une prise en main ambidextre. Ces deux modèles sont disponibles en version sans fil avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 8 000 Hz pour les versions Pro, garantissant une réactivité exceptionnelle en jeu. Avec un poids plume de seulement 53 à 55 grammes, ces souris proposent un équilibre parfait entre légèreté et robustesse, grâce à leur coque solide et à leur technologie sans fil 2.4 GHz, qui élimine toute latence.

La série M64 Pro Wireless, phare de cette gamme, est équipée d’un capteur Pixart 3395 et de commutateurs Huano, assurant une précision et une rapidité sans faille. Elle se distingue également par une structure ergonomique à faible hauteur, conçue pour réduire la fatigue lors de sessions prolongées. Quant à la M68 Pro Wireless, elle adopte une approche similaire avec sa forme symétrique, idéale pour les joueurs préférant une position neutre des mains. Ces modèles sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels de l’esport, offrant une personnalisation avancée sans nécessiter de logiciel, et sont disponibles avec une batterie offrant jusqu’à 90 heures d’autonomie.

Claviers mécaniques et tapis de souris : un duo gagnant

En plus des souris, Cherry Xtrfy dévoile à la Gamescom 2024 le MX 3.1, un clavier mécanique qui promet de révolutionner le monde du gaming. Ce clavier pleine taille, avec un châssis en aluminium et des touches équipées des nouveaux commutateurs CHERRY MX2A, procure une expérience de frappe en même temps fluide et silencieuse. Grâce à sa structure d’amortissement, le MX 3.1 réduit les bruits lors de la frappe rapide, tout en garantissant un confort optimal pendant les longues sessions de jeu. La personnalisation est également au rendez-vous avec un éclairage RGB entièrement configurable via le logiciel CHERRY, permettant aux joueurs de créer des effets lumineux uniques.

Le MX 3.1 n’est pas le seul accessoire sur lequel Cherry Xtrfy mise cette année. La marque propose par ailleurs une nouvelle série de tapis de souris GP5, conçus pour répondre aux besoins des joueurs les plus exigeants. Disponibles en plusieurs tailles, ces tapis proposent une surface en tissu à haute vitesse, une base en caoutchouc antidérapante et des bords cousus pour une durabilité accrue. Lavables en machine, ils sont non seulement pratiques, mais aussi résistants, garantissant une surface de jeu optimale. La version SK Gaming, en édition spéciale, célèbre la collaboration de Cherry Xtrfy avec l’une des plus grandes équipes d’esport, ajoutant une touche d’exclusivité à cette collection déjà impressionnante.