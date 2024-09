Asus ROG dévoile ses nouveaux moniteurs gaming OLED lors de la Gamescom 2024

Asus ROG frappe fort cette année à la Gamescom 2024 avec l’annonce de trois nouveaux moniteurs gaming OLED révolutionnaires. Ces modèles sont destinés à offrir aux gamers des performances de jeu inégalées, avec des taux de rafraîchissement inédits et des technologies innovantes pour des expériences visuelles optimales. Asus ROG continue de repousser les limites du gaming avec ces nouveautés, affirmant une fois de plus sa position de leader sur le marché des équipements gaming.

Des moniteurs Asus ROG OLED pour des performances inégalées

Asus ROG présente le ROG Swift OLED PG27AQDP, le premier moniteur gaming OLED 1440p au monde à offrir un taux de rafraîchissement de 480 Hz. Ce modèle de 26,5 pouces dispose d’un panneau WOLED avec un revêtement antireflet et un temps de réponse ultra-rapide de 0,03 ms. L’intégration de l’assistant AI ROG permet aux joueurs de bénéficier de fonctionnalités telles que AI Visual, AI Crosshair et AI ShadowBoost pour une expérience de jeu encore plus immersive. Ce moniteur, vendu à 1099 euros, redéfinit les standards du gaming.

En plus du PG27AQDP, Asus ROG introduit le ROG Strix OLED XG27ACDNG, un autre moniteur OLED de 26,5 pouces, mais cette fois avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz. Équipé d’un panneau QD-OLED antireflet, il intègre un dissipateur thermique optimisé pour une meilleure gestion de la chaleur. Son design compact et ses fonctionnalités telles que le Dynamic Brightness Boost et AI Visual en font un choix de premier ordre pour les gamers exigeants. Ce modèle sera disponible au quatrième trimestre 2024.

La nouvelle référence pour les joueurs compétitifs

Asus ROG n’oublie pas les amateurs d’esports avec le lancement du ROG Swift 360 Hz PG27AQNR. Ce moniteur Asus ROG de 27 pouces propose une dalle QHD IPS ultra-rapide et la technologie G-SYNC Pulsar pour une fluidité visuelle exceptionnelle. Ce modèle est spécialement conçu pour les joueurs compétitifs, offrant des performances de haut niveau grâce à son taux de rafraîchissement de 360 Hz et un taux de réponse rapide. En outre, il dispose de plusieurs ports, dont DisplayPort 1.4 avec DSC et deux HDMI 2.1, permettant une connectivité optimale.

Enfin, les trois nouveaux moniteurs gaming d’Asus ROG proposent le logiciel ASUS DisplayWidget Center. Ainsi, ce dernier permet aux joueurs de personnaliser les paramètres d’affichage, d’activer les fonctionnalités OLED Care+ et AI Visual, et de créer des profils de jeu sur mesure. Ces fonctionnalités viennent enrichir l’expérience de jeu, garantissant ainsi que chaque joueur puisse tirer le meilleur parti de son équipement.