Découvrez le formidable Dangbei Freedo à l’IFA 2024

Le monde du divertissement se transforme avec le lancement du nouveau vidéoprojecteur ultra-portable Dangbei Freedo. À l’IFA 2024, Dangbei s’apprête à surprendre les amateurs de cinéma partout. Ce produit promet une expérience visuelle sans pareille, à domicile ou en plein air.

présentation du dangbei freedo à l’IFA 2024

Le Dangbei Freedo sera dévoilé lors de l’IFA 2024, à Berlin. Cet événement, du 6 au 10 septembre, est le plus grand salon mondial de l’électronique grand public. Dangbei y présentera ce produit phare, son premier vidéoprojecteur portable. Il se distingue par sa batterie intégrée, son support de cardan intégré et Google TV.

caractéristiques et avantages du vidéo projecteur

Le Dangbei Freedo est conçu pour le divertissement nomade. Sa batterie intégrée de 60 Wh offre une autonomie remarquable. Léger et compact, il peut être transporté facilement. De plus, il est fourni avec un étui de transport résistant et un sac étanche à la poussière. Son câble Type-C permet de le recharger avec une batterie externe.

Ce vidéoprojecteur permet de profiter de films en plein air, lors de soirées dans le jardin ou même en camping, grâce à Google TV. Le support de Freedo s’incline de plus de 100 degrés, ce qui permet une installation facile, avec une image toujours parfaite.

performances et qualité d’image exceptionnelle

Malgré sa petite taille, le Dangbei Freedo offre des performances exceptionnelles. Il couvre plus de 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et prend en charge le HDR. Les images en 1080p sont éclatantes et réalistes, jusqu’à 120 pouces. Le son surround à 360°, avec la compatibilité Dolby Audio, ajoute une dimension supplémentaire aux expériences visuelles. Le Freedo peut aussi servir de haut-parleur Bluetooth de haute qualité.

L’utilisation du Freedo est simplifiée grâce à des fonctionnalités comme la mise au point automatique et la correction de distorsion trapézoïdale. Les débutants peuvent facilement l’utiliser sans effort.

En conclusion, le Dangbei Freedo s’annonce comme un innovation notable pour les amateurs de divertissement. Avec ses multiples fonctionnalités et sa portabilité, il est prêt à transformer chaque soirée en expérience cinématographique. Au-delà du Freedo, Dangbei présente également d’autres produits innovants à l’IFA 2024. Rejoignez-nous à Berlin pour découvrir ces nouveautés et vivre des moments inoubliables.

