ASUS ROG : de nouvelles cartes mères dévoilées à la Gamescom 2024

La Gamescom 2024 a été l’occasion pour ASUS ROG de révéler ses nouvelles cartes mères X870E et X870. Ces cartes sont prêtes à accueillir les CPU AMD Ryzen 9000 Series. Elles sont conçues pour offrir des performances de pointe et une connectivité de nouvelle génération. Ces cartes mères sont un choix incontournable pour les gamers et les créateurs professionnels. Elles permettent d’exploiter au maximum les capacités de leurs systèmes.

Nouvelles cartes mères ASUS ROG : des performances inégalées

Tout d’abord, les nouvelles cartes mères ASUS ROG X870E et X870 ont été dévoilées lors de la Gamescom 2024. Elles sont équipées pour tirer pleinement parti des CPU AMD Ryzen 9000 Series. Ces cartes disposent de sockets AM5, garantissant une compatibilité totale avec les CPU les plus récents. Elles proposent aussi des options avancées d’optimisation grâce à l’IA. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve l’AI Overclocking, l’AI Cooling II et le Dynamic OC Switcher. Ces cartes permettent d’ajuster facilement les performances selon les besoins de chaque utilisateur. Elles sont adaptées aussi bien pour les jeux intensifs que pour les tâches professionnelles exigeantes.

Les cartes mères ROG, TUF Gaming, et ProArt supportent la DDR5 grâce à la technologie NitroPath. Cette technologie est exclusive aux modèles haut de gamme, comme le ROG Crosshair X870E Hero. Elle permet d’augmenter la stabilité et les performances globales du système. Elle assure aussi des transferts de données ultrarapides entre la mémoire et le CPU. De plus, les solutions de refroidissement et de montage sont facilitées par le Q-Design d’ASUS. Cela simplifie grandement l’installation et l’optimisation des composants. Ces cartes mères sont idéales pour les passionnés de personnalisation PC.

Une connectivité de pointe pour les utilisateurs exigeants

Les cartes mères ASUS X870E et X870 intègrent une connectique de nouvelle génération. On y trouve notamment le WiFi 7 et des ports USB4. Le WiFi Q-Antenna, exclusif à ASUS, optimise les performances réseau. Il procure des vitesses de connexion nettement supérieures à celles des générations précédentes. Par ailleurs, la carte ProArt X870E-Creator WiFi se distingue par ses deux ports PCIe 5.0 x16. Elle permet de gérer efficacement les configurations multi-GPU, essentielles pour le rendu d’animations complexes et les tâches d’IA.

Enfin, la bande passante accrue grâce aux ports USB4 permet des transferts de données ultra-rapides. Ceci est idéal pour les disques durs externes et les moniteurs haute définition. La possibilité de connecter plusieurs écrans via une seule connexion en chaîne simplifie la configuration de stations de travail professionnelles. Avec ces nouvelles cartes mères, ASUS ROG démontre une fois de plus sa capacité à repousser les limites de l’innovation technologique. Ainsi, ils privilégient des solutions adaptées aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, qu’ils soient gamers ou professionnels.