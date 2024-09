Market Pay simplifie les paiements en magasin avec une nouvelle solution

La fintech française Market Pay vient de dévoiler une nouvelle solution de paiement innovante. Cette solution vise à simplifier les parcours d’achat en points de vente. Avec une seule application, les commerçants peuvent gérer à la fois les paiements sur terminal et sur smartphone.

Une application unique pour tous les paiements en magasin

La nouvelle solution de Market Pay combine les paiements sur terminal (POS) et les paiements via smartphone (SoftPOS). Cette dualité permet aux commerçants d’offrir des expériences d’achat variées, tout en utilisant une seule application. Que ce soit sur des terminaux d’encaissement ou des smartphones, l’application reste la même. C’est un grand avantage pour la gestion des paiements en magasin.

Avantages de la solution de Market Pay pour les commerçants

Les commerçants bénéficient d’une interface unifiée, ce qui simplifie la gestion. Plus besoin de jongler entre plusieurs applications et configurations. De plus, cette solution permet de combiner paiement en caisse et paiement en mobilité. Cela s’avère particulièrement utile lors de pics d’affluence ou de ventes éphémères. Les commerçants peuvent ainsi optimiser leurs parcours d’achat et offrir une expérience client fluide.

Fonctionnalités innovantes de Market Pay pour la gestion des paiements

Market Pay propose des fonctionnalités avancées pour une gestion efficace. On y trouve les mêmes méthodes de paiement disponibles, une interface d’administration unique et sécurisée. Les commerçants peuvent visualiser et analyser toutes leurs transactions grâce à une interface de gestion unifiée. Cela permet de piloter et d’optimiser l’infrastructure de paiement de manière efficace.

Présentation de Market Pay et de son expertise fintech

Market Pay est une plateforme de paiement paneuropéenne. Fondée en 2016, elle emploie plus de 300 personnes dans sept pays. Market Pay gère 2,5 milliards de transactions par an et plus de 175 000 terminaux. Cette fintech se distingue par sa capacité à gérer toute la chaîne de valeur des paiements. Son objectif est d’éliminer la complexité et de libérer la proposition commerciale des commerçants grâce à des solutions novatrices.

Avec cette nouvelle solution, Market Pay montre encore une fois son savoir-faire en matière de paiement. Les commerces peuvent désormais proposer des expériences d’achat diverses et fluides, avec une gestion simplifiée. Un atout majeur pour les commerçants cherchant à optimiser leurs parcours clients.

