WhatsApp : le transfert de conversations depuis un smartphone Android vers un iPhone arrive

Des disparités existent aujourd’hui concernant le transfert de données WhatsApp entre smartphones. En effet, les conversations peuvent uniquement être transférées d’un iPhone vers certains smartphones Android. Le processus n’est pas possible dans l’autre sens. Bonne nouvelle, une bêta vient de révéler que le service de messagerie privée travaillait sur le sujet. Cela serait ainsi un grand soulagement pour les utilisateurs souhaitant passer d’Android à iOS et ne pas perdre tous leurs échanges avec leurs proches.

La transition d’Android à iOS bientôt facilitée par WhatsApp

En septembre 2021, WhatsApp est venu apporter le transfert d’historique de conversations entre certains iPhone et des smartphones Android, plus précisément les Galaxy de Samsung et les Pixel de Google. À terme, tous les smartphones tournant sous Android 12 devraient prendre en charge cette nouveauté. Cependant, le service de messagerie ne souhaite pas en rester là. En effet, cette fonctionnalité devrait aussi répondre à un problème de taille : le passe d’un smartphone Android à un iPhone.

Le site WABetaInfo vient en effet de découvrir à travers la bêta 22.2.74 de WhatsApp que le processus de transfert de conversations se fasse d’un smartphone Android vers un iPhone. Des captures d’écrans montrent en effet que l’application demande désormais une permission concernant l’importation de l’historique d’une conversation. Face à la présence de cette nouveauté en bêta de l’application iOS, il semble ainsi que le projet est déjà bien avancé.

Pour le moment, le planning de déploiement de cette fonctionnalité de transfert de données n’est pas encore connu. Nous ne savons d’ailleurs pas quelle version d’iOS pourra prendre en charge cette nouveauté. Une chose est sûre, les semaines et les mois à venir nous en dirons plus sur cette nouveauté tant attendue par les utilisateurs d’Android faisant la transition vers un iPhone.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article WhatsApp : la fonction de Communautés se précise !