Comment enregistrer un appel téléphonique sur un iPhone ?

Dans notre vie de tous les jours, enregistrer un appel téléphonique peut être utile pour diverses raisons. Vous en aurez besoin pour des raisons professionnelles, pour garder une trace de conversations importantes, ou simplement pour conserver des souvenirs précieux. Toutefois, bien qu’Android propose quelques astuces pour le faire, ce n’est pas le cas sur iOS. En raison des législations concernant l’enregistrement des appels téléphoniques, Apple a décidé de ne pas intégrer la fonction d’enregistrement à iOS. Mais cela ne veut pas non plus dire qu’il n’y a aucun moyen d’enregistrer un appel téléphonique sur iPhone, et dans cet article, nous vous montrons comment faire.

Pourquoi la fonction d’enregistrement d’appels n’est-elle pas disponible nativement sur iPhone ?

En vérité, Apple ne manque pas de moyens techniques d’implémenter la fonction d’enregistrement d’appels sur l’iPhone. Mais si la firme de Cupertino a choisi de ne pas la faire, c’est pour une raison juridique. En effet, dans plusieurs pays du monde (la France y comprise), enregistrer des appels téléphoniques est strictement interdit. La France en fait partie. Si vous résidez donc dans un de ces pays, vous ne pourrez pas enregistrer librement vos conversations téléphoniques sans obtenir le consentement de toutes les parties qui y sont impliquées.

Pensez donc à informer votre interlocuteur avant d’enregistrer votre appel téléphonique sur votre iPhone. Sinon, gare aux sanctions, qui s’avèrent lourdes !

Que dit la loi française ?

La législation française est formelle dans l’article 226-1 du Code pénal :

“Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Quand les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.”

Maintenant que vous êtes mis au courant, découvrons comment un appel téléphonique sur iPhone.

Contrairement aux smartphones Android, enregistrer un appel sur iPhone nécessite des techniques plus poussées. Nous allons vous montrer deux astuces : l’une avec un deuxième appareil, l’autre avec une application tierce.

Méthode 1 : avec un deuxième appareil

Il s’agit de la méthode la plus simple pour enregistrer votre appel téléphonique sur votre iPhone. Néanmoins, pour y parvenir, vous aurez naturellement besoin d’un autre appareil. Ce dernier servira à capturer l’audio de votre appel et l’enregistrer dans son stockage interne. Un smartphone Android, un dictaphone, un ordinateur doté d’un micro ou n’importe quel type d’enregistreur fera largement l’affaire.

Le procédé est simple : vous mettez votre appel en haut-parleur sur votre iPhone, et vous enregistrez l’audio sur le deuxième appareil de votre choix. De plus, c’est gratuit !

Comme nous l’avons spécifié en haut, prévenir votre correspondant que vous allez enregistrer la conversation est OBLIGATOIRE.

Une fois que c’est fait, voici comment enregistrer un appel sur iPhone depuis un autre smartphone ou tablette :

Prenez votre iPhone et démarrez votre appel. Une fois que la personne au bout du fil décroche, activez le haut-parleur de votre téléphone.

Sur l’autre smartphone ou tablette (Android ou iPhone, peu importe), lancez l’application Dictaphone.

Rapprochez le haut-parleur de l’iPhone du micro de l’autre smartphone/tablette et commencez à discuter.

Une fois que votre appel est terminé, raccrochez. Éteignez également l’application Dictaphone sur le deuxième smartphone.

Rendez-vous dans le dossier “Enregistrements” sur le deuxième appareil et transférez l’audio capturé sur votre iPhone.

Rien de plus simple !

Méthode 2 : avec une application tierce

Dans l’optique de respecter la vie privée de ses utilisateurs et la législation sur l’enregistrement des appels, Apple décide de ne pas proposer nativement cette fonction sur l’iPhone. Néanmoins, quelques applications d’enregistrement d’appels sont disponibles sur l’App Store. Avec ces dernières, plus besoin de chercher un deuxième appareil !

Presque toutes ces applications proposent le même système, celui du mode conférence téléphonique. Nous allons prendre pour exemple iCall : avec cette application, vous pouvez enregistrer les appels entrants et sortants, les sauvegarder et les partager. Elle propose également un service client afin que vous puissiez soumettre tout problème de fonctionnement.

Voici comment enregistrer un appel téléphonique sur votre iPhone via iCall. Comme toujours, vous devez prévenir votre correspondant que vous allez enregistrer la conversation.

Téléchargez puis installez iCall sur votre iPhone depuis l’App Store.

Ouvrez l’application et cliquez sur Essayer gratuitement.

Démarrez l’appel téléphonique.

Rendez-vous dans l’application iCall et appuyez sur le bouton Enregistrer puis commencez votre conversation.

puis commencez votre conversation. Une fois l’appel terminé, appuyez sur le bouton Arrêter.

Et voilà ! Vous pouvez accéder à l’enregistrement en format audio sur le stockage interne de votre iPhone. Vous pouvez également le rejouer et le partager sur une autre application ou par email.

Méthode 3 : Gratuitement, sans application et sans appareil externe

La troisième méthode est expliquée dans cet article tutoriel complet. Elle est assez simple et vous permet d’enregistrer la conversation directement dans votre messagerie.

Quelles sont les applications pour enregistrer un appel sur iPhone ?

La plupart des applications pour enregistrer des appels téléphoniques sur iPhone sont payantes. Bien que vous puissiez les essayer gratuitement pendant une période déterminée (généralement 7 jours), vous devez vous souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de leurs fonctionnalités.

La mise à niveau Pro vous permettra entre autres d’enregistrer des appels entrants et sortants en illimité. Vous n’aurez pas non plus de publicités intempestives pouvant altérer votre expérience utilisateur. Généralement, vous pouvez vous souscrire à un abonnement d’une semaine avec la version d’essai de 3 jours, un abonnement mensuel ou annuel. Selon l’application de votre choix et la région dans laquelle vous résidez, le prix peut varier de 30 à 60 euros l’année.

Voici une liste non exhaustive des meilleures applications pour enregistrer un appel téléphonique sur iPhone :