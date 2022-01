Fin des écouteurs dans les boites d’iPhone en France

Cela fait maintenant deux générations d’iPhone qu’Apple ne fournit plus d’écouteurs dans les boites de ses smartphones. Cependant, une exception française vient forcer la société américaine et d’autres constructeurs à tout de même fournir un kit mains libres filaire lors de l’achat d’un nouveau cellulaire. Bonne nouvelle, cette obligation va très bientôt prendre fin. La Fnac a en effet informé ses clients que les iPhone qui seront achetés à partir du 24 janvier 2022 ne disposeront plus d’écouteurs filaires.

Apple ne donnera plus d’écouteurs avec ses iPhone

Via la loi Grenelle 2, datant de 2010, l’Hexagone oblige les constructeurs à fournir un kit mains libres filaire lors de l’achat d’un smartphone. Il était ainsi expliqué que cette directive avait pour but « de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ».

Face à l’évolution des habitudes de consommations, avec notamment l’utilisation de plus en plus courante d’écouteurs et de casques sans fil, nous vous parlions en novembre 2021 d’un nouveau texte de loi visant à supprimer cette obligation afin de « réduire l’empreinte environnementale du numérique. »

Ce dernier soulignait notamment que les constructeurs sont obligés de commercialiser des écouteurs compatibles avec les smartphones vendus, mais plus de les inclure dans la boite. Quelques mois plus tard, Xiaomi et Apple semblent ainsi être les premiers à venir retirer leurs kits mains libres filaires des boites de smartphones.

Cette révélation provient directement d’une photo publiée par l’utilisateur iMan Pro sur Twitter. Nous y découvrons en effet une affiche informative de La Fnac expliquant que Xiaomi ne fournira plus d’écouteurs dans les boites de ses smartphones à partir du 17 janvier 2022, contre le 24 janvier pour Apple.