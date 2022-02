Apple lance Tap to Pay afin de transformer les iPhone en terminal de paiement sans contact

Les terminaux de paiement électronique (TPE) sont des boitiers permettant aux consommateurs de payer grâce à leur carte bancaire dans les magasins. Bonne nouvelle pour les commerçants, Apple va permettre de transformer les iPhone en terminal de paiement sans contact. La fonctionnalité prend ainsi le nom de Tap to Pay. La firme à la pomme explique ainsi notamment que les professionnels pourront accepter les paiements via Apple Pay ainsi que les cartes de crédit et débit disposant du sans contact uniquement grâce à leur iPhone.

Plus besoin de TPE, l’iPhone fait l’affaire avec Tap to Pay

Fin janvier 2022, une rumeur suggérait qu’Apple prévoyait de transformer l’iPhone en terminal de paiement électronique (TPE). Il faut dire que l’entreprise américaine avait racheté une entreprise (Mobeewave) en 2020 proposant un système similaire pour les smartphones Samsung. La fonctionnalité Tap to Pay annoncée par Apple ce mardi 8 février est ainsi le fruit du rachat de cette start-up.

Pour le moment confirmer uniquement aux États-Unis, Tap to Pay vient proposer une solution rapide et efficace pour les commerçants afin de leur permettre de recevoir un paiement. En effet, seul l’iPhone est nécessaire pour conclure les transactions des clients via Apple Pay, une carde débit ou crédit sans contact ou encore d’autres portefeuilles numériques. Tout cela sera bien évidemment possible grâce à la technologie NFC des iPhone.

La bonne nouvelle dans l’histoire, Tap to Pay sera disponible pour les plateformes de paiement ainsi que les développeurs d’applications. De ce fait, la fonctionnalité pourra être employée dans les applications iOS afin d’être proposée comme option de paiement. On ne sait cependant pas quelles commissions viendra prélever Apple sur les transactions effectuées via cette nouvelle fonctionnalité.

Dans un communiqué officiel, Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple pour Apple Pay et Apple Wallet est venu valoriser cette nouveauté de la façon suivante : « Alors que de plus en plus de consommateurs tapent pour payer avec des portefeuilles numériques et des cartes de crédit, Tap to Pay sur iPhone offrira aux entreprises un moyen sûr, privé et facile d’accepter les paiements sans contact et de débloquer de nouvelles expériences de caisse en utilisant la puissance, la sécurité et la commodité de l’iPhone« .

Reste maintenant à savoir si Tap to Pay s’exportera à l’extérieur des États-Unis ou si ce moyen de paiement restera réservé au pays de l’Oncle Sam, comme c’est déjà le cas avec Apple Pay Later ou encore l’Apple Card.